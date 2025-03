Recite ne buđenju usred noći: Znanstvenici otkrili čudesan 'lijek' protiv nesanice

Jeste li među ljudima koji se, bez obzira na to koliko rano odlaze na spavanje, svake noći bude između 2 i 3 sata? Ispostavilo se da je ovaj fenomen, poznat kao buđenje usred noći (MOTN – Middle-of-the-Night), prilično česta pojava. Jedna studija otkrila je da 35 posto ljudi doživljava ovakva buđenja tijekom tri ili više noći tjedno. Naravno, ovaj uobičajeni poremećaj spavanja ponekad može biti uzrokovan teškim obrocima prije spavanja, vrućinom ili nekim trećim vanjskim faktorom. Međutim, oni koji se bude svake noći u isto vrijeme, oko 2 sata ujutro, možda zapravo pate od nesanice, piše UNILAD.

Nesanica je poremećaj spavanja koji otežava uspavljivanje ili održavanje sna. Ponekad vas tjera da otvorite oči puno ranije nego što ste planirali, unatoč tome što ste legli u razumno vrijeme. Ostali uobičajeni simptomi nesanice uključuju umor tijekom dana, razdražljivost i želju za malo sna dok tijekom noći držite oči otvorenima. Prema istraživanju koje je naručila Američka akademija za medicinu spavanja, 12 posto Amerikanaca izjavilo je da im je u prošlosti dijagnosticirana kronična nesanica. Ako vam ovo zvuči poznato, možda ste već isprobali sve takozvane čudesne lijekove, poput meditacije i joge, ili vam je liječnik čak propisao tablete za spavanje. No, dobra vijest je da je novo istraživanje o ovome problemu pokazalo kako bi dvije jednostavne aktivnosti tjedno mogle ublažiti simptome nesanice.

Novo istraživanje objavljeno u časopisu Family Medicine and Community Health otkrilo je da sve vrste tjelesne aktivnosti pozitivno utječu na probleme sa spavanjem, posebno kod starijih osoba. To uključuje sve, od vožnje bicikla i plivanja do satova salse i još mnogo toga. Naime, potvrđeno je da tjelesna aktivnost može smanjiti stres i anksioznost – dva česta čimbenika koji doprinose nesanici. Kretanje također potiče proizvodnju endorfina, regulira tjelesnu temperaturu i pozitivno prilagođava cirkadijalni ritam.

Međutim, stručnjaci dosad nisu mogli precizno odrediti koja vrsta vježbanja najbolje pomaže u smanjenju simptoma nesanice kod starijih osoba – sve do sada. Kako bi otkrili koja vrsta tjelesne aktivnosti najbolje pomaže osobama koje pate od nesanice, istraživači su analizirali podatke iz 24 klinička ispitivanja s ukupno 2.045 sudionika starijih od 60 godina. Sudionici su vježbali dva do tri puta tjedno po otprilike 50 minuta, isprobavajući aktivnosti poput planinarenja i gimnastike. Nakon svakog sna, morali su ispuniti Pittsburg Sleep Quality Questionnaire, ljestvicu kvalitete spavanja od 21 boda. Nakon 14 tjedana, istraživači su otkrili da su trening snage i trening otpornosti doveli do poboljšanja od 5,75 bodova na indeksu kvalitete sna. To znači da su sudionici brže zaspali i rjeđe se budili tijekom noći, izvještava The Mirror. S druge strane, aerobne vježbe poboljšale su rezultate za 3,76 bodova, dok su joga i pilates donijeli poboljšanje od 2,54 boda.

Na temelju istraživanja, znanstvenici su zaključili da bi izvođenje vježbi snage poput sklekova i dizanja utega dva puta tjedno moglo značajno poboljšati kvalitetu sna, osobito kod osoba starijih od 60 godina. Komentirajući rezultate, istraživači s Medicinskog fakulteta Sveučilišta Mahidol u Bangkoku izjavili su: 'Vježbe koje jačaju mišiće, a ne aerobne ili kombinirane vježbe, najučinkovitiji su način za poboljšanje kvalitete sna.' U međuvremenu, Huw Edwards, izvršni direktor organizacije Ukactive, rekao je da ovo istraživanje pokazuje koliko je trening otpornosti ključan u borbi protiv nesanice. 'Znamo da vježbanje ne samo da poboljšava kvalitetu sna, već da nam dobar san pomaže da se osjećamo bolje i budemo produktivniji sljedeći dan', istaknuo je.

GALERIJA Imamo rang listu najopsesivnijih horoskopskih znakova. Na kojem mjestu ste vi?