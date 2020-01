Dugogodišnjoj vezi nedostaje zaljubljenosti? Ne odustajte i vratite je ovim savjetima

Dugogodišnji partneri prolaze kroz razne faze i promjene u životu zajedno, a sve te promjene utječu na njihovu vezu na različite načine. Ponekad ta iskustva zbliže ljude, a ponekad ih odvedu na dva različita puta što dovodi do odljubljivanja.



Odgajanje djece, dobivanje na težini, nezainteresiranost za hobije koje ste nekada zajedno radili - sve to može vašeg partnera dovesti do osjećaja da nema ljubavi u vašem odnosu, kaže stručnjak za veze, Matt Lundquist za msn.com.



Odljubljivanje može biti strašno iskustvo jer ljudi prelako odustaju i ne razumiju da se možete ponovno zaljubiti u tu osobu. "Gorivo koje pokreće vašu ljubav mora se s vremena na vrijeme promijeniti."

Kada se odljubite nedostaje vam intime

Teško je odrediti kakav je osjećaj kada se odljubite, ali uglavnom ljudi to opisuju kao manjak truda s partnerove strane, distanciranje i nedostatak intime. Ako sve manje razgovarate o problemima u vezi s partnerom ili skrivate neke tajne jedno od drugoga to je jasan znak da vaša ljubav nije ono što je nekad bila. Normalno je da se seksualni život mijenja kroz godine, ali nezainteresiranost za seks s partnerom još je jedan znak za uzbunu.



Lundquist kaže da se nedostatak intime događa kada jedan od partnera promijeni navike u životu, a drugi ostane na istim. Ako jedan odluči da više neće izlaziti i piti alkohol, a to je nešto što su uvijek zajedno radili, dolazi do nerazumijevanja.

Fokusirajte se na druge aspekte vaše veze

Kada jedan od partnera gubi interes za nešto što vas je nekada zbližavalo, normalno je da osjetite nedostatak komunikacije, ali ako se želite ponovno zaljubiti morate razmisliti o svemu zajedničkom što imate i maknuti činjenicu da se volite na stranu - tako ćete doći do pravog zaključka.



"Razgovarajte o tome što je u vašem odnosu zdravo, a što ne. Budite si bolji prijatelji, financijski partneri i roditelji prije svega, prije ljubavi. Kada se parovi fokusiraju na svakodnevne stvari i sitnice koje rade zajedno i jedan za drugoga, često se zaljube ponovno", kaže Lundquist.



Ono što još pomaže parovima, i to u bilo kojoj fazi, je da se dovoljno trude jedan oko drugoga - iznenađenja, raznovrsni spojevi i uzbuđenje će uvijek vezu držati na višem nivou. Ne možete znati hoćete li se ponovno zaljubiti u istu osobu, morate pokušati. Oboje dajte sve od sebe.

