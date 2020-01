Što napraviti kada vas voljena osoba prevari?

Od svega što vam netko može napraviti ili reći, prevara je definitivno najgora. Taj osjećaj izdaje i srušeno povjerenje koje se u svakoj vezi dugo gradi utječu na vaše zdravlje - stres, loša prehrana, nesanica i općenito slabo fizičko stanje je ono što nastupa nakon saznanja da vas je voljena osoba prevarila. Javlja se i pitanje trebate li to oprostiti, je li možete nastaviti živjeti s tom osobom, ako odlučite prekinuti kako onda nastaviti dalje sami i slično.



Ipak, postoje neki trikovi i savjeti koji će vam pomoći da se vratite u svakodnevnu rutinu i da shvatite što želite, piše msn.com.



Uzmite predah i ne sramite se plakanja

Jako često ljudi ne daju sami sebi dovoljno vremena ni prostora da se emocije slegnu, kaže Piper S. Grant, psihologinja. "Ako želite vrištati, vrištite - u jastuk, radije, nego na partnera. Ako želite plakati, plačite."



Oslonite se na prijatelje

Obratite se najboljim prijateljima za koje znate da vas podržavaju i ne osuđuju. "Prijatelji će vjerojatno biti ljuti što vam je voljena osoba ovo učinila i bit će prepuni savjeta što trebate napraviti, a to može biti jako zbunjujuće i otežati vam situaciju." Zato birajte nekoga tko će razumijeti sve i biti uz vas.



Pokušajte shvatiti zašto i kako se to dogodilo

Nemojte sami donositi zaključke već slušajte što partner govori. "Možda nećete htjeti čuti detalje, ali htjet ćete stvoriti cijelu sliku o situaciji i dobiti odgovore na pitanja zašto i kako se to dogodilo", kaže Bethany Ricciardi, savjetnica za veze i seks.

Odmaknite se od svega

Gdje ste saznali da vas je prevarila voljena osoba? Jeste li sigurni? Osjećate li se ugodno ostati kraj te osobe? Ako živite zajedno, a vama nije ugodno trenutno biti kraj njega ili nje, prenoćite kod roditelja ili prijatelja - vodite računa prvenstveno o sebi. "Stvari mogu izmaknuti kontroli jer ste povrijeđeni, pa je možda bolje otići negdje drugdje dok ne odlučite što i kako dalje."



Provjerite se

Ako ste dugo bili s partnerom i više niste koristili nikakvu zaštitu, odite kod liječnika provjeriti svoje trenutno stanje. Ljudi nisu svjesni koliko se brzo šire spolne bolesti, a simptoma najčešće nema.



Shvatite da niste vi krivi

"Kakva god situacija bila, vaša polovica je to napravila, a vi se ne smijete osjećati krivima i odgovornima", tvrdi Lori Bizzoco, stručnjakinja za veze.

Sagledajte svoje opcije

Teško je donijeti konačnu odluku, ali razmislite u kojem će smjeru ići vaša veza. "Ako odlučite oprostiti i nastaviti vezu morate se suočiti s onim što se dogodilo - oprostiti i zaboraviti", kaže Ricciardi.



Dajte si vremena

Nemojte donositi nagle i velike odluke odmah. Dajte sami sebi 24 sata da razmislite. "Kada tek saznate da ste prevareni htjet ćete odmah donijeti odluku što i kako dalje jer ste u šoku. Razmislite."



Ocijenite kvalitetu vaše veze

Razmislite je li prevara nešto što možete oprostiti s obzirom kako je izgledala vaša veza prije toga. "Ako mislite da je vrijedno praštanja obavite jedan razgovor s partnerom i dogovorite se što ćete napraviti da to popravite", kaže Bizzoco.



Izbjegavajte društvene mreže

"Ne želite objavljivati o svojim trenutnim osjećajima, ali ni namjerno o suprotnim - lažni osmijeh, lažne sretne slike za koje mislite da će kod vašeg partnera izazvati ljubomoru su potpuno krivi način.", kaže Ricciardi.

Nemojte se vratiti partneru i onda glumiti žrtvu

Ok, ta osoba zna da ste povrijeđeni i žalosni, ali nemojte širiti svoju bol okolo. Nećete se osjećati bolje ako im se osvećujete i nanosite njima bol koju vi osjećate.



Prihvatite što se dogodilo

"Često ljudi negiraju da ih je partner prevario, skrivaju taj problem i pokušavaju preći preko njega kao da se ništa nije dogodilo. Najbolja opcija je prihvatiti što se dogodilo i razgovarati s partnerom oko toga."



Ne zaboravite misliti na sebe

Kada su emocije velike ljudi zaborave jesti ili pak jedu jako puno nezdrave hrane. "Kada prolazite kroz teško emocionalno razdoblje ne zaboravite brinuti o svom zdravlju i osnovnim potrebama", kaže Grant.

