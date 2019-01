Doznala sam da moj suprug ima mlađu ljubavnicu, ali i sina

"Zajedno smo 10 godina, u braku smo sedam i imamo šestogodišnjeg sina. Sve je bilo savršeno dok nisam doznala da moj muž

ima mlađu ljubavnicu. Ali i drugog sina..."

Tim je riječima započela svoju ispovijest jedna 38-godišnja žena na Reddittu i zatražila savjet ostalih korisnika.

Svog je supruga opisala kao zabavnog, marljivog, brižnog, no i ponekad - nespretnog. Upoznali su se na jednoj utakmici, malo porazgovarali, izmijenili brojeve telefona i dogovorili izlazak.

Žena tijekom svih ovih godina nikada nije posumnjala da se nešto događa iza njenih leđa. Tvrdi kako su imali odličan odnos i sve je bilo i više nego u redu.

Ova medicinska sestra odlučila je više vremena posvetiti svom sinu i obitelji pa je dala otkaz. Prije tri tjedna odlučila je iznenaditi supruga i donijeti mu mali poklon,a preko aplikacije za lociranje, koju oboje koriste, vidjela je da je u parku. Pomislila je da je opet otišao trčati. U to doba ona je obično zauzeta kod kuće s brojnim obvezama oko djeteta, no sada se njena majka ponudila pričuvati dijete.

Kada je došla u park vidjela je svog supruga kako se drži za ruke s drugom ženom i na ramenima nosi nekog dječaka. Pričekala je još malo da se uvjeri da je to što je vidjela istina, a onda je odjurila u vozilo i pričekala da se smiri, nakon čega se odvezla kući i sve ispričala svojoj majci. Odlučile su da će biti kod svoje majke neko vrijeme. Spakirala je sve što joj je bilo potrebno i otišla s djetetom svojoj majci. Ugasila je mobitel, i kasnije kada ga je upalila nanovo, dočekale su je poruke od supruga s pitanjima gdje su i je li sve ok. Odgovorila mu je da je doznala što se događa.

Nakon nekoliko tjedana dozvolila mu je da se vide na par minuta, a on je rekao kako ima sina, no nema drugu obitelj. Alkohol je kumovao odnosu s kolegicom prije nekoliko godina na nekoj zabavi i kasnije je doznao da je trudna. Odlučio je da će biti tu za njih kao prijatelj, ne kao otac ili partner. No, njegova supruga mu je zatvorila vrata pred nosom i odlučila da za njega više nema mjesta u njenom životu.

Mnogi korisnici Reddita su joj napisali kako sinu, kada bude vrijeme za to, mora reći istinu i da ima polubrata.

Pogledajte i video Irena Ivić spasila dijete