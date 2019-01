"Supruga ne želi opet biti sa mnom jer sam imao divlju aferu s njezinom najboljom frendicom"

"Draga Deidre, imao sam aferu sa ženinom najboljom prijateljicom. Ona izgleda fantastično i seks je bio sjajan, cijelo vrijeme sam se baš dobro osjećao, ali znam da sam pogriješio. Moja supruga i njezina prijateljica znaju se otkad su bile tinejdžerice i ostale su u jako dobrim odnosima i nakon završetka škole. Obje imaju 31 godinu, a ja imam 32.

Moj brat organizirao je tulum za 30. rođendan ranije ove godine. Angažirali smo dadilju koja je čuvala naše dvoje djece, petogodišnju kćer i šestogodišnjeg sina, a ona nas je tijekom večeri nazvala i rekla da sin cijelo vrijeme pita za mamu. Moja supruga je rekla da će otići doma, a meni je rekla da ostanem.

Nakon što je moja supruga otišla, nastavio sam se družiti s njezinom prijateljicom. Ona radi s mojim bratom pa su se međusobno sprijateljili. Popio sam nekoliko pića i ubrzo počeo flertati s njom, a ona je rekla da sam joj se oduvijek sviđao. Na kraju večeri, završili smo kod nje gdje smo se seksali, a bilo je toliko dobro da smo započeli našu aferu. Međutim, moja supruga razotkrila nas je na Badnjak - ja sam sve negirao, no ona je rekla da je sumnjičava već neko vrijeme. Provjeravala mi je mobitel i našla je hrpu intimnih poruka koje sam razmjenjivao s njezinom prijateljicom.

Odmah sam okončao aferu, no supruga me izbacila iz kuće. Rekla je da me i dalje voli, ali joj je teško oprostiti mi. Ja sam očajan i sve sam pokušao u namjeri da je vratim natrag. Razgovarali smo i rekli smo da ćemo napraviti ono što je najbolje za našu djecu. Stvarno je volim i konačno znam da su ona i djeca jedine stvari koje želim u životu.

Imam osjećam kao da gubim bitku, no i dalje pokušavam supruzi dokazati da mi je žao i uvjeriti je da mi pruži drugu šansu. Rastava bi nam jako teško pala - osim što je ne bismo mogli podnijeti financijski, bila bi loša za djecu. Sve pokušavam, no supruga me ne želi ni poslušati.

Deidre mu je odgovorila: Ne možete reći da vas je iznenadila činjenica što je vaša supruga jako ljuta i povrijeđena. Ta bol zbog prevare je jaka, ali nemojte odustati. Nastavite moliti za drugu šansu, govorite joj koliko je volite i koliko vam je žao. Oboje ste se složili da ćete napraviti ono što je najbolje za vašu djecu, a ono što bi njih najviše usrećilo je da im roditelji ostanu zajedno i sretni jedno s drugim. Zamolite je da pruži vašem braku samo još jednu priliku, barem zbog djece...

