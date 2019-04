Donosimo popis svih 'low budget' dućana i outleta u Hrvatskoj

Jučer je u Sesvetama otvoren veliki Five Star Outlet u kojem će se po cijenama sniženim od 30 do 50 posto moći nabaviti sve od šminke, preko proizvoda za higijenu i svakodnevnih potrepština, do igračaka.

Prije dvije godine u Zagrebu se na dvije lokacije, na Vrbanima i u Buzinu otvorio Pepco, a nedavno i u shopping centru na Cvjetnom trgu. “Pepco svojim kupcima nudi širok asortiman odjevnih predmeta za odrasle i djecu, zatim igračke i papirnicu te bogat izbor funkcionalnih i dekorativnih proizvoda za opremanje doma. U posljednjih desetak godina Pepco dinamično raste i razvija poslovanje diljem Europe, svakog mjeseca otvara desetke novih trgovina, a svojom trgovinom u Pointu počinje svoje širenje u Hrvatskoj”, stoji na njihovim stranicama. U planu im je otvoriti čak 75 trgovina diljem zemlje. U Pepcu uopće nije čudno da za desetak kuna kupite majicu ili za svega par kuna neki detalj za dom.

Foto: Shutterstock

"TEDi je uzbuđen zbog svog dolaska u Hrvatsku i veselimo se pružanju širokog asortimana proizvoda na novom tržištu. Trenutačno planiramo nekoliko trgovina u svim dijelovima Hrvatske. Za svaku trgovinu u prosjeku će biti zaposleno šest osoba, dok će se nova radna mjesta otvarati i u našem sjedištu", poručila je voditeljica sektora korporativnih komunikacija A. Marie Weidauer lanca TEDi kada je Hrvatsku stigao prošle godine. TEDi je jedan od najbrže rastućih maloprodajnih trgovaca s više od 1600 trgovina širom Europe čiji broj planiraju povećati za 400 novootvorenih objekata, pisao je Poslovni dnevnik. Asortiman koji se može pronaći u dućanu stvarno je raznolik. Od ukrasa za praznike, preko kućanskih potrepština i igračaka, do asortimana iz drogerije.

Foto: pixsell

Prihvatljive cijene se mogu naći i u KIK-u. "KIK je diljem Europe vodeći u prodaji na području tekstila i NonFood artikala sa preko 3.500 trgovina. Naš moto glasi: najbolja kvaliteta za najbolju cijenu. U ponudi ćete pronaći odjeću za odrasle i djecu, igračke i razne artikle za kućanstvo", piše na njihovim stranicama. Primjerice, 'basic' majice u KIK-u stoje samo 15 kuna, a osim odjeće za odrasle i djecu, imaju i posebni odjel za velike konfekcijske veličine.

Foto: Shutterstock

Uskoro u Hrvatsku stiže i Eurospin. To je lanac diskontnih trgovina specijaliziran za prodaju prehrambenih proizvoda i svakodnevnu kupnju. "Ono što ga karakterizira jest činjenica da je to jedini lanac diskontnih trgovina u Europi koji prodaje isključivo svoje proizvode. Zapravo, u Eurospin trgovinama ne postoje klasični brendovi koji se nalaze u svim ostalim supermarketima, već samo proizvodi koje je tim stručnjaka Eurospin dizajnirao i pažljivo odabrao za svoje kupce, putem mreže odabranih partnera. Ovaj integrirani model proizvodnje i distribucije Eurospina jamči kupcima iznimno velike uštede. Navedene podatke potvrđuje i najveća talijanska udruga potrošača (Altroconsumo) koja tvrdi da prosječna obitelj može uštedjeti 32.412 kuna godišnje kupnjom u Eurospinu u usporedbi sa klasičnim supermarketom", piše na njihovim službenim stranicama.

U Zagrebu smo prolaznike ispitali znaju li što se zapravo slavi na Veliki četvrtak i petak, evo što su nam rekli i o tome kako će provesti Uskrs: