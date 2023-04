Djevojka jede kilograme maslaca i ulja dnevno: ‘Ljudi kažu da sam čudna, ali to me smiruje!’

Manon Alias ​​Onboou, (24) iz Francuske, zapanjila je mnoge nakon što je na društvenoj mreži otkrila da svaki dan pojede više od 2 kilograma maslaca i litru ulja za kuhanje. Naime, ona na svom korisničkom profilu na TikToku, pokazuje hranu bogatu masnoćama koju jede, ali nisu svi impresionirani njezinom kaloričnom prehranom, piše NY Post.

TikTokericu, koja također redovito jede čokoladu i pomfrit, gledatelji na internetu opisali su kao "čudnu", ali ona kaže da postoji razlog za njezine prehrambene preferencije. Priznala je da se oporavlja od poremećaja prehrane i kaže da joj utješna hrana pomaže u borbi protiv napadaja panike. “Počela sam zajedno jesti maslac i čokoladu kad god bi mi se poremećaji prehrane pogoršali, jer bih inače jednostavno ispraznila smočnicu”, objasnila je.

Manon je dodala da je bolesno slatka kombinacija sprječava da se prejeda drugom hranom. “Svatko ima svoje specifične male kombinacije, koje su ponekad pomalo čudne”, rekla je o svojim neobičnim preferencijama. No, njezine prehrambene navike nisu jeftine. Ona troši oko 500 dolara ( oko 458 eura) mjesečno na hranu s visokim udjelom masti, a jedan viralni video prikazuje njezinu pozamašnu količinu namirnica.

“Pokazat ću vam svoju hranu. Traje četiri dana”, izjavljuje Manon u videu prije nego što izvadi 18 blokova maslaca iz vrećice za kupnju. Na snimci se također vidi kako vadi i nekoliko blokova bijele čokolade kao i četiri boce ulja za kuhanje. "Mislim da je mislila na četiri mjeseca, a ne na četiri dana", komentirao je jedan zaprepašteni gledatelj ispod videa. "Mislim da je mislila na četiri života", uzvratio je drugi.

Unatoč tome što je predmet ismijavanja, Manon kaže da vjeruje da je važno nastaviti dijeliti sadržaj o hrani na društvenim mrežama. “Odlučila sam ovo podijeliti na internetu kako bih se osjećala manje sama sa svojom bolešću”, izjavila je. "Iako mnogi ljudi pate od toga, znala sam se skrivati ​​i osjećati sram, ali i krivnju. Za one koji ne pate, to im omogućuje da vide pakao kroz koji neki ljudi prolaze i da možda budu svjesniji patološkog ponašanja koje bi mogli primijetiti od svojih prijatelja. Volim pokazati stvarnost da put do oporavka nije linearan - ne ide od svega prema ničemu", dodala je.

Unatoč dobrobitima dijeljenja njezinog sadržaja za mentalno zdravlje, moglo bi biti nepromišljeno da nastavi sa svojim trenutnim prehrambenim navikama dulje vrijeme. Nutricionisti preporučuju ne više od 28 grama maslaca (ili 2 žlice) dnevno, što znači da Manon uživa u gotovo 20 puta većem unosu od preporučenog. Maslac je visokokaloričan, pa ona tako dnevno unosi nevjerojatnih 4000 kalorija tog mliječnog proizvoda. Smatra se da prekomjerna konzumacija maslaca i drugih masti dovodi do pretilosti, hipertenzije, bolesti srca i raka.

