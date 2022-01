Stranac na Redditu pitao koji je grad najbolji za život u Hrvatskoj, evo što su mu naši ljudi poručili

Jedan muškarac iz Rusije obratio se korisnicima Reddita i pitao koji je hrvatski grad najbolji za život. Naime, on i supruga planiraju doseliti u Lijepu Našu pa bi se htio informirati u kojem su dijelu najbolji životni uvjeti, je li bolje unajmiti stan ili kuću, može li preživjeti s 2000 dolara mjesečno i koji grad je miran, a da nije skup.



Grad koji je dobio najviše pohvala jest Osijek – pun je zelenila, sve je pristupačno i pri ruci, javni prijevoz je uvijek dostupan i točan. Jeftiniji je, kažu ljudi, od Zagreba i gradova na moru, a i dalje je prilično velik za naše standarde.

"Trgovački centri, fakulteti, srednje škole, gotovo sve je udaljeno 15-25 minuta vožnje, u slučaju gustog prometa. Također, prema onome što sam čuo, stanarina nije ludo visoka, ali to sam upravo čuo pa uzmite s rezervom", napisao je jedan korisnik.



Neki su rekli da je okolica Zagreba odlična kada se pogleda omjer troškova i blizina glavnog grada. Zaprešić, Samobor, Velika Gorica, Dugo Selo – sve su to mjesta koja nude mirniji život.



Iako su neki rekli da treba izbjegavati Dalmaciju jer je zimi depresivna, a u proljeće i ljeto, pak, prenapučena, bilo je i onih koji hvale okolicu Splita. Trogir, Podstrana, Omiš, Dugopolje... Tamo se može pronaći vrlo jeftin smještaj, a more je udaljeno samo nekoliko minuta vožnje automobilom.

