Dermatolozi razbijaju mitove: Evo koliko se često treba umivati i što šteti koži lica

Postoji bezbroj mitova o pranju lica i njegovanju kože, a Insider.com je razgovarao s dermatolozima koji su otkrili istinu.



Mit: Ne biste trebali prati lice pod tušem

Zapravo, može imati jako dobar učinak ako ste pažljivi, kaže dermatologinja Shasa Hu. Para i toplina koje se razviju dok se tuširate otvaraju i čiste pore. Sve dok ne koristite jako vrelu vodu i grube sapune, pranje lica pod tušem može biti jako dobra priprema za daljnju njegu kože, a i uštedjet ćete vrijeme.



Mit: Lice trebate prati dva puta dnevno

Hadley King, dermatologinja iz New Yorka, kaže kako to ovisi o tipu kože. Suha i osjetljiva koža može se prati jednom dnevno i to navečer, a masna zahtjeva čišćenje dva puta dnevno. Također, nakon vježbanja ili bilo kakve aktivnosti od koje ste znojni i ako imate šminku, Hadley naglašava kako je bitno oprati lice odmah nakon toga ili prije spavanja. "Pranje lica prije spavanja se ne preporuča samo kako bi se skinula šminka već i kako bi se skinula prljavština koja se skupi tijekom dana."

Kako pravilno oprati ruke pogledajte u videu:

Mit: Čišćenje uređajem je najbolje rješenje

Piling i čišćenje lica s uređajima neće skinuti ulje od šminke i prljavštinu. Nakon nekog vremena korištenja grubljih uređaja, koža reagira tako da stvara sve više ulja što dovodi do zatvaranja pora. Također, uređaji mogu izazvati razne alergije i iritacije kože.



Mit: Ne morate prati ruke prije pranja lica

Čak i ako ne izgledaju ili ne osjećate da su prljave, najbolje bi bilo oprati ruke prije nego dirate lice, kaže Hu. "Koristite laptop, mobitel, auto... Bakterije i kemikalije s tih površina mogu dovesti do iritacije i infekcije oka, eczeme i raznih drugih iritacija kože."