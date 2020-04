'Dečko me ne može dovesti do orgazma, a on misli da je to zbog veličine njegovog penisa'

Jedna djevojka pitala je psihoterapeutkinju Deidre za savjet jer ne zna što da napravi sa svojim dečkom koji je ne može dovesti do orgazma, a on misli da je to zbog veličine njegovog penisa.

“Imamo 25 godina i zajedno smo već godinu dana. Uvijek sam imala problema s postizanjem orgazama, iako sam ih imala s prijašnjim partnerom. Objasnila sam svom dečku da sve ovisi o tome kako ja reagiram. Pokušali smo razne stvari, ali ništa nije funkcioniralo. On je samo rekao: ‘Volio bih da sam veći da te mogu zadovoljiti.’ Ne znam kako dalje”, napisala je ova djevojka za Deidre.

Deidre joj je odgovorila: “Čini se kao da je vaš seks previše fokusiran na sam čin seksa, dok većina žena ne postiže orgazam zbog samog seksa. Žene se trebaju osjećati uzbuđeno i privlačno putem ljubljenja i dodirivanja, uz istovremenu simulaciju njihovih erogenih zona. Razgovarajte zajedno o stvarima koje se tebi sviđaju i uvjeri ga da nije stvar njegove veličine. Pokaži mu što ti odgovara i zajedno isprobavajte neke nove stvari.”

