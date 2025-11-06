Dečko komičar ju teško razočarao: 'Izdao me na pozornici, ne mogu vjerovati da je to učinio'

Granica između humora i povrede privatnosti često je tanja nego što mislimo. Kad se intimne teme iznesu na pozornicu bez pristanka, šala prestaje biti igra i postaje izdaja povjerenja. Sve više rasprava vodi se o tome gdje staje 'inspiracija iz života', a počinje nečija terapijska i osobna priča. Upravo jednu takvu 'rubnu' situaciju s korisnima Reddita je podijelila mlada žena. Ona je zamolila za savjet kako postupiti s 28-godišnjim dečkom kojeg naziva ambicioznim komičarem, piše People.

Navodi da već godinu dana ide na terapiju, a s njim je u vezi dvije godine. Kaže da njegov stand-up podrazumijeva duhovit, mračni humor, promatrački, uglavnom o dejtanju i poslu. No, prije nekoliko tjedana prijatelj joj je poslao snimku jednog njegovog nastupa na kojem ona nije bila. Ne sluteći o čemu se radi, odmah je kliknula i nekoliko sekundi kasnije zaledila se od šoka. 'Radio je fore o meni. Ne simpatične anegdote, nego doslovno stvari koje sam mu rekla o terapiji', prisjeća se. U šali je spomenuo kako njegova djevojka 's traumama počinje nakon dvije čaše vina', kako joj je 'potvrda drugih važna kao zrak', pa čak i da ju je očevo napuštanje kad je imala osam godina učinilo 'kronično online osobom'. Publika se smijala.

Kad ga je suočila s time, rekao joj je da pretjeruje, inzistirajući da je to umjetnost i da se ne radi ni o čemu osobnom. 'Branio se da se komičari inspiriraju stvarnim životom i da nije rekao moje ime. Ali, očito je da sam to ja. Njegovi prijatelji to znaju, kao i naši zajednički prijatelji', napisala je. 'Rekla sam mu da je to izdaja, a on je odbrusio kako bih možda bila sretnija kad bih se znala nasmijati samoj sebi. Te večeri sam otišla i od tada ga nisam vidjela', otkrila je. Dodaje kako je u porukama kasnije najavio da će maknuti sporni video s društvenih mreža, ali i optužio je da mu je 'ubila kreativni zamah'. 'Ne znam jesam li shrvana ili samo ponižena', kaže ona.

U komentarima su korisnici stali na njezinu stranu, uz poruku da dečko ne bi smio koristiti njezin privatni život za vlastitu korist. 'Iskreno, da moja partnerica pretvori moju terapiju u materijal za viceve, izletjela bi kroz vrata tako brzo da bi morala smisliti novu punchline. Zaslužuje nekoga tko je štiti, a ne nekoga tko je duhovit na njezin račun', napisao je jedan komentator. Druga osoba je dodala: 'Korištenje tuđe intime bez pristanka nije hrabro, nego lijeno i predstavlja nepoštovanje. Pravi komičari znaju razliku između pravljenja šala i iskorištavanja ljudi.'