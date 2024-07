Otkrila tko je pravi otac njenog trogodišnjeg brata: 'Nisam mogla prestati plakati!'

Jedna žena podijelila je svoju bol nakon što je otkrila tko je biološki otac njezinog trogodišnjeg brata. 24-godišnjakinja je objasnila kako je saznala da je dječačić zapravo dijete ljubavi njezine mame - i njezina zaručnika. Mlada žena je rekla da je bila u vezi s muškarcem (25) gotovo desetljeće nakon što su odrasli u istom susjedstvu.

Dodala je da se zaručnik oduvijek slagao s njezinom majkom, što joj je bilo jako važno, jer je bila jako bliska s njim. Otišavši na Reddit kako bi podijelila bizarnu priču, napisala je: "Moj zaručnik i ja smo zajedno od svoje 17. i 18. godine. Iskreno, uvijek je bio ljubazan, zgodan, zabavan i svi su govorili da sam sretnica što imam 'cijeli paket'. I ja sam se osjećala tako sretnom. Uvijek se prema meni odnosio s ljubavlju i poštovanjem, tako da ovo sve čini tako šokantnim za mene."

Tvrdila je da je uvijek imala dobar odnos s mamom i da su one već dugo same. "Moj tata je poginuo u nesreći kad sam bila mala. 'Moja mama je izlazila s muškarcima s vremena na vrijeme i obično su bili u redu, ali ništa nije bilo ozbiljno", dodala je. No prije otprilike četiri godine njezina majka, tada 42-godišnjakinja, iznenadila ju je fantastičnom viješću - ostala je trudna.

Iako je mama tada hodala s nekim, ta objava svejedno je bila veliki šok, otkrila je kći - ali nije ni slutila da će joj se život kasnije okrenuti naglavačke. Njezin brat, koji sada ima tri godine, bio je vrlo blizak sa svojom sestrom, a čak je i zaručnik odmah uskočio da pomaže oko njega. "Ništa nije bilo čudno – on je bio samo moj tadašnji dečko koji je provodio vrijeme s bratom i sa mnom”, dodala je. No jednog dana njezin se svijet srušio kad se vratila kući i uključila Netflix.

U jednom trenutku, kaže, njezin laptop se ispraznio i budući da je bila "previše lijena" da ode po svoj punjač, ​​uzela je iPad svog zaručnika. Nakon što se prijavila, na iPad je počela pristizati hrpa poruka – i tada je saznala šokantnu istinu. "Broj moje mame nije bio pod njezinim imenom, ali ja sam ga prepoznala. Govorila mu je da se osjeća krivom i da bih ja trebala znati. Napisao je da se i on osjeća krivim, ali da me nije mogao izgubiti i da su oni upropastili sve. Ona je dodala je da je nepravedno prema mom bratu što nikada nije zapravo upoznao svog oca i da nije u redu da on može živjeti sa sinom u blizini ne ponašati se kao njegov tata nego kao šogor. Tada sam se slomila", objasnila je.

Očajnički želeći saznati više i imati potpunu sliku o cijeloj situaciji, užasnuta žena naišla je i na nekoliko fotografija svoje mame u trudnoći, svog brata kao novorođenčeta i drugih slika koje prikazuju njegove prve godine života. "Nisam više mogla. Plakala sam, dugo i čekala sam da se moj dečko vrati kući. Voljela bih da sam jedna od onih žena koje se mogu pretvarati i srediti stvari prije nego što se suoče s varalicom, ali ne mogu", tvrdila je.

Njezin dečko se vratio kasnije navečer, a ona mu je odmah dodala iPad sa svim dokazima - otvorio se razgovor - i vidjela kako mu je lice "potpuno problijedilo". Nakon što je suočen sa svime, navodno je objasnio kako i što se dogodilo prije mnogo godina kada je njegova buduća mladenka putovala sa svojim djevojkama.

"Osjećali su se krivima, ali očito ne dovoljno krivima jer su spavali zajedno još dva ili tri puta, koristeći ispriku da će se naći kako bi razgovarali o tome kako da mi to kažu. 'Navodno, kad je moja mama zatrudnjela, prestali su spavati zajedno i odlučili su mi ne reći, budući da me moj zaručnik 'volio i nije me mogao izgubiti', a moja mama nije željela izgubiti kćer", ispričala je.

Zgrožena i izbezumljena, raskinula je zaruke, a majci se još nije obratila u vezi svega. Nesigurna kako dalje s viješću, žena - koja trenutno živi s prijateljicom - obratila se društvenim mrežama kako bi pitala druge za savjet. "Ovo je grozno, ne znam kakav bih ti savjet dala. Drži se", napisao je netko. "Kakva užasna situacija, ja bih ih oboje prekrižila", dodala je druga korisnica.

"Možda ćeš trebati razgovarati sa stručnom osobom jer ovo može biti jako traumatično za tebe", komentirao je treći korisnik. "Ja bih na tvom mjestu viđala samo brata, a mamu ignorirala dok ne skupim snage za razgovor. Dečka bih zauvijek prekrižila", glasio je još jedan komentar.

