Danas je najdepresivniji dan u godini: Evo nekoliko razloga koji su doveli do toga

Treći ponedjeljak u siječnju proglašen je najdepresivnijim danom u godini, a naziva se još i Blue Monday. Na današnji dan počinju se, opisuju stručnjaci, osjećati posljedice duge zime, bankovni računi su prazni zbog svih troškova oko blagdana, a isplata plaće još nije na vidiku.



Prvi "najdepresivniji dan u godini" bio je 24. siječanj 2005., a pokretač je psiholog Cliff Arnall sa Sveučilišta u Cardiffu koji je matematički izračunao zašto je baš ovaj dan najdepresivniji, no nakon toga krenule su optužbe da su rezultati objavljeni u medijima zapravo plaćeni PR i da je cijela priča oko Blue Mondaya zapravo samo marketinški trik Sveučilište se poslije potpuno ogradilo od Arnalla, ali mnogi kolege iz struke kažu da njegova teorija ima smisla.

Prosinac je mjesec pun druženja, slavlja, obitelji, darova, hrane, a mnogi se odlučuju i na razna putovanja i godišnje odmore. Osim toga, tu je i doček nove godine za koji mnogi izdvoje veliku svotu novca. Iako sve to veseli u prosincu, niti mjesec dana kasnije osjete se posljedice - računi su prazni, neki ljudi naprave i dugove, ponovno počinju predavanja na fakultetima i bliže se ispitni rokovi, a gomilaju se i radni zadaci i poslovni sastanci kojih je u prosincu ipak manje.



Još jedna stvar koja mnoge čini depresivnijima u siječnju su novogodišnje odluke. Možda su ih donijeli 1. siječnja i zapisali na papir, ali do današnjeg dana još se nisu pokrenuli ili, i ako jesu, već su posustali.



Prije nekoliko godina Arnall je za The Independent rekao da njegove namjere nikada nisu bile da učini ovaj ponedjeljak negativnim, već da inspirira ljude da se pokrenu i donesu neke velike životne odluke.

