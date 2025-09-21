Čistačica u hotelu izazvala zabrinutost: 'Nikada mi nisu rekli da očistim ovih 5 stvari'

Kada boravimo u hotelu, tada očekujemo da je soba potpuno čista i spremna za naš boravak. Čistoća prostorija jedan je od temelja ugodnog iskustva, a uredna soba daje osjećaj komfora, sigurnosti i brige za goste. Prilikom prijave u hotel, većina nas instinktivno provjerava koliko besprijekorno soba izgleda, proučavajući sve, od WC-a do kreveta i svega što se možda krije ispod. Ipak, ono što na prvi pogled izgleda besprijekorno i ono što je stvarno higijenski čisto mogu biti dvije potpuno različite stvari.

Elliana Madrid, koja radi kao sobarica, je na TikToku objavila video u kojem je otkrila pet predmeta za koje joj nikada nije rečeno da ih očisti, prenosi Daily Express. Otkrila je da se radi o aparatu za kavu, madracu, poplunu, ukrasnom pokrivač na krevetu i jastucima. Njezino "otkriće" izazvalo je užasnute reakcije korisnika TikToka. "Šališ se?", "Prestravljena sam", samo su neki od komentara ispod videa. U međuvremenu, drugi korisnici otkrili su vlastita neugodna iskustva s nečistoćom u hotelskim sobama.

"Radio sam u hotelu uvijek smo čistili poplune i jastučnice, ali same jastuke i prekrivače čistili smo samo kada bi bili vidno zaprljani", priznao je jedan korisnik. "Čistila sam hotele s 5 zvjezdica i mogu potvrditi da je to istina. Također, nikada, ali nikada nemojte koristiti staklene čaše", upozorila je korisnica. Neki su otkrili svoje taktike, poput namjernog prolijevanja pića po krevetu prije izlaska iz sobe da osigurali da će po povratku dobiti čisti poplun.

Iako to ne znači da se ti predmeti nikada ne čiste, jer se prakse razlikuju od hotela do hotela i pojedinih spremačica, ipak je brojne goste zabrinulo oko toga na čemu spavaju i iz čega piju. Stručnjakinja za alergije, doktorica Tania Elliott, dodatno je pojačala ove zabrinutosti jer je rekla da se slični predmeti često zanemaruju tijekom čišćenja.

U videu, koji je objavila na TikToku, je savjetovala ljudima da u hotel ponesu svoju jastučnice te je rekla da spremači ne peru staklene čaše između gostiju. "Samo ih obrišu", rekla je. Također je istaknula da postoji razlog zašto hotelske sobe imaju tepihe u boji. "Da prikriju mrlje. Zato uvijek birajte hotelsku sobu s parketom ili pločicama", zaključila je.