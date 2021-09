Četiri iskusna chefa kuhaju jaja na 4 različita načina, a liječnici raspravljaju jesu li uopće zdrava

Da vas netko pita znate li skuhati jaje utvrdo, vjerojatno biste kao i većina drugih odgovorili potvrdno, no baš kad se uvjerimo da je nešto 'skroz jednostavno', nađe se netko - ili više njih - da nam pokaže suprotno. Tako su četiri iskusna kulinarska chefa koji su uz to i vlasnici ili voditelji poznatih svjetskih restorana, poznate britanske TV ličnosti, autori bestselling kuharica i vlasnici nekoliko prestižnih Michelinovih zvjezdica, počeli raspravljati kako se pravilno kuhaju jaja.

Prema britanskoj kuharici i proslavljenoj TV ličnosti Delii Smith jaja je najbolje kuhati u malom loncu i to samo jednu minutu nakon što uzavru. Nakon toga ih se, kaže ona, makne s vatre i još šest do sedam minuta ostavi u toploj vodi

Autor proslavljene kuharice 'The Naked Chef' (Goli kuhar), donedavni vlasnik lanca restorana i jedan od najpopularnijih britanskih chefova Jamie Oliver jaja kuha potpuno drugačije

- Kad se jaje stavi kuhati u vodu se odmah doda i prstohvat morske soli, pa se čeka da uzavrije i pusti da pomicanje vode pri vrenju jaja nekoliko puta zaroni i podigne - rastumačio je Oliver prema kojemu se tvrdo kuhana jaja kuhaju točno pet minuta...

Prema Oliverovom kolegi chefu Gordonu Ramseyu jaje se u vodu mora nježno položiti, i to tik uz žlicu tako da ne udari u dno posude.

- Zakuhajte vodu, brojite do pet, smanjite vatru i kuhajte točno četiri i pol minute - kaže Ramsey.

A s njim se pak ne slaže kuharica Nigela Lawson koja preporučuje gotovo dvostruko toliko vremena.

- Jaje stavite u hladnu vodu, pa ju prokuhajte. Nakon jedne minute maknite lonac s vatre i ostavite jaje da odstoji deset minuta, što će rezultirati tvrdo kuhanim jajetom sa stisnutim žumanjkom koje je malo mekano iznutra - objasnila je ona.

Većina se ljudi, osim u tome da znaju skuhati jaje, slaže i u činjenici da su jaja jedna od najzdravijih 'bazičnih' namirnica, ponajviše zahvaljujući ključnim mikronutrijentima poput luteina i zeaksantina (karotenoidima bitnima za zdravlje očiju); kolinu koji poboljšava pamćenje i fizičke performanse, folatima koji smanjuju oštećenja živčanog sustava fetusa, ali i nekim mineralima, te vitaminima poput B12, A, D i K

'Na temelju turističke sezone nije moguće govoriti da je tržište rada stabilno i oporavljeno'

Ipak, bez obzira na općeprihvaćenu činjenicu da ljudski organizam od njih ima višestruke koristi, od nedavno se sve češće propitkuje jesu li prednosti konzumacije jaja veće od potencijalne štete, pa se znanstvenici pitaju koristi li nam sve nabrojeno ako nas zbog jaja ubije kolesterol...

Studija iz 2010. objavljena u Canadian Journal of Cardiology otkrila je tako da ljudi koji redovito jedu jaja imaju skoro 20 posto veći rizik za nastanak brojnih kardiovaskularnih smetnji, no neka istraživanja tvrde da to nije baš tako...

Naime kako su liječnici objasnili za BBC, kolesterol koji u tijelo unesemo direktno iz neke namirnice neće nužno uzrokovati i porast razine lošeg kolesterola u krvi - jer jetra njegovu količinu prilagođava i pomaže ga regulirati.

To je najvjerojatniji razlog zašto većini ljudi razina kolesterola u krvi uopće ne naraste nakon što pojedu jaja, a prema nekim studijama čak 70 posto ljudi nakon njihove konzumacije nema višu razinu kolesterola nego prije, dok kod preostalih 30 posto ispitanika kolesterol samo blago poraste - naravno, ako se ne pretjeruje s količinom.

Ako ste se pitali koliko bismo jaja trebali jesti, američka udruga za srce preporučuje 300 miligrama dijetnog kolesterola dnevno kojeg jedno jaje ima otprilike 185 miligrama - pa je idealnim smatra posjeti jaje i pol u danu - uz to da ostatak dnevne prehrane nema puno kolesterola.

Znate li što zapravo znači pojedini smajlić? Svako srce ima svoje značenje, a spojene ruke ih imaju nekoliko.