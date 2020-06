Često sjedite prekriženih nogu? Onda trebate znati sve negativne posljedice

Jeste li ikada obraćali pažnju na način vašeg sjedenja? Većini ljudi, pogotovo ženama, najudobnije je sjediti s jednom nogom prekriženom preko druge. Ako samo pogledate ljude oko sebe, shvatit ćete koliko je taj način sjedenja zapravo čest. On nam je skroz prešao u naviku da čak i nesvjesno sjedimo tako. No ovaj način sjedenja ima neke negativne posljedice na naše zdravlje, kako piše Women’s Health.

Ortoped savjetuje što treba raditi za zdrave zglobove:

Ovako sjedenje prekriženih nogu utječe na naše zdravlje:

Visoki krvni tlak

Dva istraživanja objavljena u časopisima Journal of Clinical Nursing i Journal of Hypertension otkrila su da sjedenje prekriženih nogu vodi do povećanja u krvnom tlaku. U istraživanju su primijetili privremeno povećanje krvnog tlaka u sudionicima, nakon što su prekrižili noge, dok sjedenje s prekriženim gležnjevima nije izazvalo nikakvo povećanje.

Varikozne vene

Varikozne vene nastaju kada postoje komplikacije u venama te one teže vode krv do srce te se krv skuplja i uzrokuje povećanje i oticanje vena. Iako samo sjedenje pogoršava varikozne vene, sjedenje prekriženih nogu otežava protok krvi i povećava mogućnost varikoznih vena.

Bol u zglobovima i koljenima

Iako je uglavnom ova bol uzrokovana medicinskim problemima ili ozljedama, pojedina istraživanja pokazala su kako sjedenje dulje od tri sata s prekriženim nogama pogoršava tu bol.

Loše držanje tijela

Kod sjedenja je vrlo važan način držanja kralježnice i tijela. Ako sjedite ravno, s nogama na podu, nećete imati nikakve negativne utjecaje na vaše držanje. No stvar je u tome što sjedenje s prekriženim nogama tjera ljude na grbljenje i loše držanje.

