Često sanjate preminule voljene osobe? Psihologija ima nekoliko mogućih objašnjenja za tu pojavu

Snovi o osobama koje više nisu s nama često bude snažne emocije. Za neke su oni utjeha, za druge bolno podsjećanje na gubitak, a mnogi se nakon buđenja pitaju imaju li takvi snovi neko dublje značenje. O snovima o preminulima postoje brojna popularna tumačenja, od psiholoških objašnjenja prema kojima je riječ o obradi tuge, do mističnih vjerovanja da pokojna osoba pokušava poslati poruku. Ipak, stvarni odgovor nije jednostavan, jer je riječ o složenom i višeslojnom iskustvu koje se ne može svesti na samo jedno objašnjenje, piše Psychology Today.

Snovi o mrtvima nisu nova pojava. Čini se da su prisutni u ljudskom iskustvu od davnina, a tragovi takvih vjerovanja nalaze se i u mitologiji i religiji. U grčkoj mitologiji, primjerice, bog sna Hipnos i bog smrti Tanatos prikazani su kao blizanci, što simbolično povezuje san i smrt. U mnogim religijama snovi o preminulima tumače se kao duhovna poruka ili znak utjehe. Psihologija, s druge strane, takve snove pokušava razumjeti kroz proces tugovanja, nesvjesne misli, emocionalne potrebe i način na koji se čovjek nosi s gubitkom. No ni ona ne nudi jedno konačno objašnjenje koje bi vrijedilo za svakoga.

Istraživanje objavljeno 2013. godine u časopisu The American Journal of Hospice and Palliative Medicine navodi da se u snovima o preminulima često ponavljaju određene teme. Među njima su ugodna sjećanja i iskustva, prikaz pokojne osobe bez bolesti, prisjećanje na bolest ili trenutke smrti, pokojnik koji se u zagrobnom životu čini mirnim i spokojnim te preminula osoba koja prenosi poruku. Ako ste ikada sanjali voljenu osobu kao živu, zdravu ili kao da vam pokušava nešto reći, niste jedini. Takvi snovi često mogu biti povezani s načinom na koji se osoba nosi s tugom. Netko može sanjati majku, oca, partnera ili prijatelja kao da su još uvijek živi, iako u snu možda postoji svijest da ih više nema. Upravo ta mješavina prisutnosti i gubitka može odražavati složene osjećaje koji ostaju nakon smrti bliske osobe.

Poznati psihoterapeut Carl Jung smatrao je da su snovi izravna veza s nesvjesnim i da mogu pružiti uvid u našu psihu. Prema takvom tumačenju, san o preminuloj osobi može značiti da nam ona nedostaje, da još pokušavamo shvatiti njezin odlazak ili da je gubitak i dalje emocionalno važan dio našeg života. Jung je snove promatrao kao svrhovite, a ne kao nasumične slike bez značenja. Jung je vjerovao da psiha, baš kao i tijelo, reagira na ozljede i poremećaje vlastitim obrambenim mehanizmima. Budući da je gubitak jedna od najvećih emocionalnih rana, snovi bi mogli biti način na koji se nesvjesni dio uma nosi s boli. U tom smislu, san o preminuloj osobi može biti dio unutarnjeg procesa prilagodbe na život nakon gubitka.

Sigmund Freud imao je nešto drukčiji pogled na snove. On ih je smatrao prikrivenim ostvarenjem potisnutih želja, pri čemu snovi ne prikazuju nužno budućnost kakva će se dogoditi, nego budućnost kakvu bismo željeli. Ako netko sanja da je preminula voljena osoba još uvijek živa, takav san ne znači da će se to doista dogoditi, nego može odražavati duboku želju da ta osoba još bude prisutna.

I Jungovo i Freudovo tumačenje, iako različito, vode prema sličnoj ideji: snovi imaju svrhu. Oni mogu pomoći da ono što je teško izgovoriti, prihvatiti ili svjesno obraditi pronađe svoj simbolički oblik. Kod ljudi koji tuguju, to može biti posebno važno jer osjećaji nakon smrti voljene osobe često ne nestaju brzo ni jednostavno. Zanimljivo je i ono što sami ljudi koji sanjaju preminule kažu o tim iskustvima. Prema spomenutom istraživanju, takvi snovi kod ožalošćenih mogu utjecati na prihvaćanje smrti voljene osobe, pružiti utjehu, pojačati duhovnost, ali i probuditi tugu. U nekim slučajevima mogu pridonijeti i osjećaju smisla te kvaliteti života nakon gubitka.

Ako snovi o preminulima donose utjehu, prihvaćanje i osjećaj povezanosti, teško je zanijekati da mogu imati važnu ulogu u procesu žalovanja. Oni ne moraju imati jedno 'točno' značenje da bi bili značajni za osobu koja ih sanja. Ponekad je dovoljno to što nakon buđenja ostave osjećaj blizine, mira ili mogućnost da se još jednom susretnemo s nekim koga volimo. Psihologija pokušava objasniti svjesne i nesvjesne procese, ali ljudsko emocionalno iskustvo nije uvijek moguće potpuno razložiti i objasniti. Snovi ostaju jedno od najtajanstvenijih područja našeg unutarnjeg života. Ipak, ako tijelo može zacjeljivati nakon fizičke ozljede, možda i nesvjesni dio uma kroz snove traži način da zacijeli nakon emocionalne rane. Zato snove o preminulima ne treba nužno doživljavati kao nešto zastrašujuće. Oni mogu biti znak tuge, ljubavi, čežnje, sjećanja ili potrebe da se gubitak polako uklopi u život koji se nastavlja. Bez obzira na to promatramo li ih psihološki, simbolički ili duhovno, za mnoge ljude oni ostaju nježan i duboko osoban dio procesa opraštanja.