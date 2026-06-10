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Znanstvenici otkrili

Što sanja vaš pas i zašto se trza? Odgovor je slađi nego što mislite

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
10.06.2026.
u 08:00

Trzanje šapa, tiho cviljenje ili lagano lajanje tijekom sna prizor su koji je poznat gotovo svakom vlasniku psa. Iako se ne zna sa sigurnošću što se događa u njihovim snovima, stručnjaci smatraju da su pseći snovi sličniji ljudskima nego što mnogi misle.

Svaki vlasnik psa barem je jednom, s oduševljenjem, promatrao svog ljubimca kako “trči” ili “priča”, odnosno laje, u snu. Takvi prizori često ih potaknu na razmišljanje o tome što zapravo psi vide kada sanjaju. Klinička i evolucijska psihologinja Deirdre Barrett s Harvard Medical School godinama proučava snove te smatra da psi najvjerojatnije sanjaju događaje iz svakodnevnog života, a glavni glumac u njima su baš njihovi vlasnici. Budući da ljudi u snovima često proživljavaju iskustva i susreću osobe koje su im važne, vjeruje da slično vrijedi i za pse. „Ljudi sanjaju o stvarima koje ih zaokupljaju tijekom dana, samo na vizualniji i manje logičan način. Nema razloga misliti da je kod životinja drukčije“, objasnila je Barrett.

Psi su vrlo povezani sa svojim vlasnicima pa stručnjakinja smatra da se u njihovim snovima često mogu pojavljivati poznata lica, mirisi i svakodnevne zajedničke aktivnosti. Trzanje šapa ili nogu tijekom sna moglo bi upućivati na to da pas sanja trčanje ili igru, dok lajanje i glasanje mogu biti povezani s interakcijom s ljudima ili drugim psima. Znanstvenici ističu da psi prolaze kroz faze sna slične ljudskima, uključujući REM fazu tijekom koje ljudi najviše sanjaju. Zbog toga se pretpostavlja da i psi tijekom tog dijela ciklusa sanjaju, prenosi The Mirror.

Barrett smatra da vlasnici mogu pridonijeti ugodnijim snovima svojih ljubimaca pružajući im sigurno okruženje, dovoljno aktivnosti i pozitivna iskustva tijekom dana. Kada pas tijekom sna djeluje uznemireno, ne bi ga trebalo naglo buditi jer ga to može dodatno uznemiriti. Bolje je pustiti ljubimca da se probudi sam, a ako i dalje djeluje zbunjeno, pružiti mu pažnju nježnim maženjem ili tihim glasom. Iako nitko ne može sa sigurnošću reći što se događa u psećim snovima, mnogi vlasnici rado vjeruju da njihovi ljubimci sanjaju omiljene šetnje, igru i ljude koje najviše vole.
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