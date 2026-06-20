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TAJNA IZ BOLJŠOJ TEATRA

Dijeta ruskih balerina zaludila je društvene mreže: Jelovnik obećava 5 kilograma manje u tjedan dana, ali ima jednu manu

Pexels
VL
Autor
Ana Hajduk
20.06.2026.
u 13:19

U svijetu plesa, gdje je tjelesna forma ključna, prehrana balerina obavijena je velom tajne i mitova. Jedan od najpoznatijih režima je takozvana dijeta ruskih balerina, koja obećava drastičan gubitak kilograma u samo sedam dana.

Život profesionalne balerine zahtijeva nevjerojatnu disciplinu, a pritisak za održavanjem vitke tjelesne građe je ogroman. Na slavnoj akademiji Vaganova, primjerice, idealna težina računala se oduzimanjem broja 122 od visine u centimetrima. Takvi standardi stvorili su plodno tlo za ekstremne režime. Ipak, važno je razbiti mit da se balerine izgladnjuju; njihov posao zahtijeva iznimnu snagu i izdržljivost, što je nemoguće postići bez adekvatnog unosa hranjivih tvari.

Iz takvog okruženja potekla je i dijeta ruskih balerina, kratkoročni plan prehrane koji je postao popularan zbog obećanja o brzom gubitku i do pet kilograma u tjedan dana. Kako piše Klix, temelj nije gladovanje, već stroga struktura u kojoj se svaki dan konzumira pretežno jedna vrsta namirnica. Ključno pravilo, koje je čini izrazito restriktivnom, jest potpuna zabrana soli, ulja i jakih začina, uz obavezan unos mnogo vode.

Jelovnik je strogo definiran plan prehrane i ne dopušta odstupanja. Prvi dan rezerviran je za neograničene količine povrća. Drugi dan na jelovniku je 800 grama piletine ili puretine, dok treći dan kombinira do kilograma voća s 400 ml kefira. Četvrti dan je za detoksikaciju uz juhu od povrća, a peti za 800 grama ribe uz zelenu salatu. Šesti dan su na redu žitarice, a ciklus završava sedmim danom, ponavljanjem jelovnika prvoga.

No, ovakav rigidan plan u suprotnosti je s prehrambenim navikama mnogih suvremenih plesačica. Zvijezda Američkog baletnog teatra, Misty Copeland, zagovara ravnotežu i umjerenost, ne odričući se poslastica, već pazeći na količinu. Mnoge njezine kolegice naglašavaju unos nutrijentima bogate hrane s dovoljno proteina za mišiće, zdravih masti i ugljikohidrata za energiju. Njihovi su jelovnici uvijek prilagođeni individualnim potrebama tijela i iznimno napornom rasporedu proba.

Prehrana je za balerine neodvojiv dio posla. Legendarna Svetlana Zakharova jednom je izjavila kako si ne može priuštiti duge pauze jer balet zahtijeva potpuno odricanje, čak i u hrani, koju je nazvala "poslom". To odražava mentalitet gdje je tijelo instrument, a hrana gorivo. Zato mnoge jedu laganije obroke danju, dok je večernji obrok bogatiji ugljikohidratima za punjenje zaliha energije i oporavak mišića.

Unatoč primamljivim obećanjima, stručnjaci upozoravaju da se brzi gubitak težine postignut ovom dijetom većinom odnosi na izbacivanje viška vode iz organizma, a ne i na topljenje masnog tkiva. Drastična restrikcija može dovesti do umora, manjka nutrijenata i usporavanja metabolizma. Najveća opasnost je jo-jo efekt, pri kojem se kilogrami brzo vraćaju nakon prestanka dijete. Stoga se prije početka ovakvog režima preporučuje konzultacija s liječnikom.

Izbacite ih iz jelovnika: Zbog ove 4 namirnice teško gubite kilograme
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Ključne riječi
gubitak kilograma mršavljenje dijeta balerina

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