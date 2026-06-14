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Milijuni ljudi pate od seksomnije, a da to ni ne znaju – ovo su simptomi sve češćeg poremećaja

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
14.06.2026.
u 20:00

S obzirom na rasprostranjenost ovog poremećaja, važno je podići svijest o seksomniji.

Znanstvena studija tvrdi da milijuni ljudi možda pate od 'seksomnije', a da toga uopće nisu svjesni. Prema pisanju portala LADbible, ovaj neobičan poremećaj spavanja, poznat i kao 'seks u snu', postaje sve poznatiji u javnosti, dijelom i zbog toga što su teme iz spavaće sobe prestale biti tabu. Dok je većina seksualnih odnosa planirana ili barem spontano dogovorena između partnera, seksomnija je potpuno slučajan događaj. Riječ je o poremećaju spavanja koji uzrokuje da osobe postanu seksualno aktivne dok spavaju, često bez ikakvog sjećanja na to nakon buđenja.

Istraživači sa Sveučilišta u Bergenu u Norveškoj proveli su studiju koja je otkrila da ovaj poremećaj pogađa više ljudi nego što se mislilo. Čak 11 posto od preko 1000 ispitanika izjavilo je da im se to dogodilo barem jednom, dok je šest posto priznalo da su to iskusili u posljednjih nekoliko mjeseci.

Ova "noćna aktivnost" manifestira se na različite načine. Samozadovoljavanje je najčešći oblik. Dodirivanje partnera zabilježeno je kod četiri posto ispitanika. Potpuni spolni odnos bio je najrjeđi, sa samo dva posto ispitanika koji su to doživjeli. Istraživači su također naveli da su "spontani orgazmi" i "seksualna glasanja" u snu česti simptomi ovog poremećaja.

Tko je najviše pogođen i zašto?

Kako prenosi The Sun, autori studije izjavili su: "Čini se da je seksomnija raširenija nego što se ranije pretpostavljalo. Naši rezultati sugeriraju da je značajan dio opće populacije doživljava." Zanimljivo je da ponašanje tijekom seksomnije može odstupati od uobičajenog seksualnog ponašanja u budnom stanju. "Neki postaju nježniji i strastveniji, dok drugi mogu postati agresivniji, pa čak i nasilni prema partneru," navode autori.

Vijest koja vjerojatno nikoga neće iznenaditi jest da muškarci češće doživljavaju seksomniju od žena. Istraživanje sugerira da se najčešće javlja unutar prvog sata nakon što osoba zaspi, a kao glavni okidači navode se stres i umor. S obzirom na rasprostranjenost ovog poremećaja, važno je podići svijest o seksomniji. Prepoznavanje simptoma i razumijevanje da je riječ o stvarnom medicinskom stanju, a ne o svjesnom ponašanju, ključno je za one koji su pogođeni, kao i za njihove partnere.
Ključne riječi
samozadovoljavanje snovi san seksomnia seks

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