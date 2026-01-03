Brave na automobilu su vam se zaledile tijekom noći? Odledite ih uz pomoć ovog sredstva

Zaleđene brave na automobilskim vratima česti su problem tijekom zimskih mjeseci, kada niske temperature i mraz mogu učiniti metalne dijelove krutima i nepokretnima. Takve situacije mogu izazvati frustraciju i otežati svakodnevnu vožnju, a pronalazak brzog i sigurnog rješenja postaje nužan da bi se izbjegla oštećenja automobila i gubitak vremena.

Možda vam sredstvo za odmrzavanje brave neće biti nadohvat ruke. Međutim, jedan je stručnjak predložio alternativno sredstvo ako su se brave na vratima automobila smrzlo, a možda ga već imate u džepu ili torbici. Prema riječima stručnjaka za automobile, Bena Welhama, sredstvo za dezinfekciju ruku može se koristiti za odmrzavanje vrata automobila po ledenom vremenu, piše Daily Express.

"Ovaj trik iznenađujuće dobro djeluje. Sadržaj alkohola u sredstvu za dezinfekciju ruku dobro obavlja posao, pa je to sjajna rezerva ako vam ponestane sredstva za odmrzavanje na hladan dan", rekao je Welham. Naime, sredstvo za dezinfekciju može odmrznuti bravu na automobilu zbog svog niskog točke smrzavanja i svojstva brzog isparavanja. Alkohol smanjuje temperaturu smrzavanja vode, pa kada dođe u kontakt s ledom u bravi, tada se led otapa.

Osim toga, alkohol brzo isparava, što znači da ne ostavlja vlagu koja bi se mogla ponovno smrznuti, čime se olakšava otvaranje brave bez oštećenja. Zato antiseptički gelovi ili sprejevi na bazi alkohola mogu biti korisni u hitnim situacijama kada nemate klasični sprej za odmrzavanje.