Bračni savjetnici: Ovo su situacije u vezama nakon kojih nema povratka

U svakoj vezi ima problema koje parovi više ili manje uspješno riješavaju. Komunikacija je temelj svake veze, uz ljubav i povjerenje, pa kada tu zakažu, mnogi parovi pomoć zatraže kod stručnjaka za odnose, bračnih savjetnika.

Kroz svoj rad ti se stručnjaci zaista naslušali raznih priča, životnih iskustava, a Huffington Post izdvojio je neke najnevjerojatnije. One za koje ni ne pomislite da bi netko zaista mogao proživjeti...I ne bi ni trebao!

Prevario sam te jer to zaslužuješ

Jedan bračni par upao je u krizu, a suprug je bio taj koji je prevario svoju ženu s drugom. Postoje načini na koje terapeut može vratiti povjerenje u odnos između dvoje ljudi, ali osoba koja je prevarila mora duboko žaliti zbog svog postupka kako bi se bračni odnos mogao nastaviti u povjerenju. Ovome suprugu nije padalo na pamet žaliti zbog svog postupka. Kada ga je supruga, s kojom ima dvoje male djece, upitala zašto je to napravio, odgovorio joj je : ZAto jer si ti zaslužila. Kako se itko može oporaviti od toga? Odgovorila sam mu kako nitko na svijetu ne zaslužuje da bude prevaren, no on je ostao uporan i ljut kroz sve naše susrete. Ne znam što se s njima ukonačnici zbilo i jesu li još zajedno, ispričala je Becky Whetstone, bračna obiteljska terapeutkinja u Little Rocku, Arkansas

Potrošio sam 10 tisuća dolara na striptizete

Nije neuobičajeno da par potraži pomoć stričnjaka kako bi sačuvali vezu nakon nečije prevare. Najčešće su afere s kolegama s posla ili s bivšim partnerima. Ali jednom u nekoliko čuješ neku zaista nevjerojatnu priču. Onu koja iskače od ostalih. Jedna od takvih je priznanje jednog supruga da je potrošio 10 tisuća dolara na striptizete i da je bio "sponzor" jednoj od njih. Nije neuobičajeno niti čuti kako je suprug odveo ljubavnicu na neko skupo i egzotično putovanje dok sa svojom suprugom ljetuje u jeftinijim aranžmanima. Naravno, jasno vam je da se takve veze nakon toga ne održe, kaže Marni Feuerman, psihoterapeutkinja iz Floride.

Bilo mi je bolje dok te nisam upoznala

Tijekom terapije, jedna je supruga svom mužu izgovorila: Bilo mi je bolje dok te nisam upoznala! Čim sam to čula okrenula sam glavu u drugu stranu, a vidjela sam i da se njegovo lice izokrenulo. Pokušala se izvući i preoblikovati izgovoreno, no šteta je već bila učinjena. Riječi mogu jako povrijediti i imaju veću moć nego što mislimo. Njena izjava dala mu je na znanje da on u toj vezi nema nikakvu vrijednost. Ponekad je i jako bitno način na koji nešto kažemo, više nego ono što smo izrekli, poručuje Sara Elysée, psihoterapeutkinja s ordinacijom u Miamiu.

Mrzim te

Ljutiti partneri izgovore svašta jedno drugom, no nakon nekih riječi zaista nema povratka. Takve riječi izgovaraju sa željom da povrijede partnera. Ipak, to sve izgovoreno nije racionalno, samo je rekativno i jako ružno. Učim "eksplozivne" partnere da se smire, da stanu i razmisle prije nego izgovore nešto što ne misle. Kada nauče da urlanje nije način riješavanje problema, tada ih mogu naučiti i da zaista počnu komunicirati. U toj fazi neki se prisjete da se zaista vole i imaju te osjećaje zbog kojih se vrijedi boriti za taj odnos, a oni koji se razvedu barem su naučili kako bolje komunicirati za buduće odnose, kaže Tina Tessina, psihoterapeutkinja.

Želim upoznati udanu ženu s portala za upoznavanja

Jedan par je došao na razgovor, a suprug je odmah "u glavu" priznao da je na jednom portalu za online upoznavanje razgovarao s jednom udanom ženomi da ima želju upoznati je uživo. U čudu sma pogledala u njegovu suprugu i pitala je kako se ona osjeća zbog toga, na što je ona odgovorila kako ne zna moželi to svrstati pod nevjeru s obzirom da je ta udana žena s kojom se on dopisuje - ona. I njen suprug i ja smo bili zbunjeni u tom trenu. Ona je rekla kako je ona ta "mlađa" udana žena s kojom će popiti kavu idući tjedan i rekla mu je da je očito da nije zaljubljen u svoju ženu i da traži mlađu. On je na to uzvratio: A ti si ona koja ima muža koji je dosadan u krevetu, ispričala je Tammy Nelson, terapeutkinja za parove i autorica knjige When You’re The One Who Cheats

