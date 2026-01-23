Stručnjaci otkrivaju 9 brutalnih istina o penisu: Od mita o veličini cipela do vježbi za 'čeličnu' erekciju

Penis je organ obavijen velom tajne i brojnim mitovima, a pitanja o njemu često se postavljaju šapatom. Od veličine i oblika do funkcije i zdravlja, mnoga su nagađanja koja izazivaju znatiželju, ali i nesigurnost. U nastavku, stručnjaci razbijaju najčešće zablude i donose brutalno iskrene odgovore na sve ono što ste se možda ustručavali pitati. Jedna od najčešćih tema vezanih uz muško zdravlje su Kegelove vježbe, poznate po jačanju mišića zdjeličnog dna, što može rezultirati snažnijom i dugotrajnijom erekcijom. Ako ste se ikada pitali kako ih pravilno izvoditi, donosimo detaljne upute.

Udobno se smjestite sjedeći ili ležeći te opustite bedra, stražnjicu i trbuh. Zatim stisnite prstenasti mišić oko anusa, kao da pokušavate zadržati vjetrove, ali pripazite da ne stišćete mišiće stražnjice, bedara ili trbuha. Ponavljajte ovaj pokret nekoliko puta dok ne budete sigurni da vježbate ispravne mišiće. Nakon toga, smjernice stručnjaka nalažu da odjednom stisnete i uvučete mišiće oko anusa i uretre. Podignite ih unutar sebe i zadržite položaj brojeći do pet. Polako opustite mišiće i odmorite se nekoliko sekundi, a zatim ponovite kontrakciju. Kada vam postane lako zadržati kontrakciju pet sekundi, pokušajte je produžiti do deset sekundi, uz najviše osam do deset ponavljanja. Neka svaka kontrakcija bude snažna, spora i kontrolirana. Istu vježbu ponovite, ali ovaj put s deset kratkih i brzih kontrakcija, brzo podižući i odmah otpuštajući. Cijeli set vježbi preporučuje se izvoditi najmanje četiri do pet puta dnevno, no budite strpljivi jer mogu proći tjedni ili mjeseci do postizanja maksimalnih rezultata.

Nakon vježbi koje mogu poboljšati funkciju, prelazimo na temu koja vjerojatno najviše zaokuplja muški um: veličinu. Jedno od najčešćih pitanja odnosi se na prosječnu veličinu, a ona je otprilike devet centimetara u opuštenom stanju i oko 13 centimetara u erekciji. Stanje poznato kao mikropenis definira se kao penis kraći od sedam centimetara, za što se može dobiti liječenje. Međutim, važno je napomenuti da je ovo samo vanjska duljina penisa. Malo tko zna da se otprilike jednaka duljina penilnog tkiva nalazi i unutar tijela, protežući se duboko u zdjelicu.

Popularni mit o povezanosti veličine cipela i penisa nema znanstvenu podlogu. Naime, studija koja je analizirala penise više od sto muškaraca različite dobi i uspoređivala veličinu njihovih cipela s duljinom penisa nije pronašla apsolutno nikakvu korelaciju između te dvije mjere. Stoga, veličina stopala ne otkriva ništa o onome što se nalazi u hlačama.

Gledano s evolucijskog stajališta, očito je da je tijelo penisa cilindričnog ili cjevastog oblika kako bi se moglo uklopiti u mišićnu cijev vagine. Ipak, postoji specifičan greben između vrha tijela penisa i glavića, koji mu daje karakterističan oblik gljive. Jedna od teorija koja to objašnjava poznata je kao 'teorija istiskivanja sjemena', a sugerira da oblik ovog grebena u suštini izbacuje i uklanja svu spermu koju je u vagini ostavio prethodni partner, koji bi evolucijski mogao biti genetski suparnik.

Može li se penis slomiti?

Iako u penisu nema kostiju, moguće ga je 'slomiti'. Tijekom erekcije, spužvasta tkiva nazvana corpus cavernosum ispunjavaju se krvlju kako bi penis postao krut. Ako dođe do traume, često uslijed nasilnog uvijanja ili savijanja dok je penis u erekciji, dio ovojnice corpus cavernosuma, poznat kao tunica albuginea, može puknuti. To dovodi do krvarenja unutar penisa i vrlo bolnog oticanja. Riječ je o rijetkoj ozljedi koja se najčešće događa tijekom spolnog odnosa, osobito kada je partnerica na vrhu.

Svaki je drugačiji

U erekciji penis može biti usmjeren u bilo kojem smjeru, od ravno prema gore, prema naprijed, pa sve do dolje, što je i potvrđeno u studiji koja je obuhvatila gotovo 1500 muškaraca. Također je normalno da penisi imaju blagu zakrivljenost, u bilo kojem smjeru. Zakrivljenost između pet i 30 stupnjeva smatra se zdravom i potpuno normalnom pojavom.

Mijenja li se veličina s godinama?

Veličina penisa doista se može smanjiti, a za to postoji više razloga. Među njima su visoki krvni tlak i bolest perifernih krvnih žila, što može dovesti do smanjenog protoka krvi u penis. Niska razina testosterona i starenje također mogu utjecati na veličinu, kao i značajna zakrivljenost uzrokovana Peyronijevom bolešću. Određene vrste liječenja raka prostate, poput radikalne prostatektomije, također mogu utjecati na veličinu penisa.

Noćne erekcije i 'jutarnje iznanđenje'

Iako se mokri snovi uglavnom povezuju s pubertetom, prosječan zdrav muškarac ima tri do pet erekcija svake noći, pri čemu je poznata 'jutarnja erekcija' zapravo posljednja u nizu. Čini se da se najčešće javljaju tijekom REM faze sna (faze brzog kretanja očiju), ali točan uzrok još uvijek nije u potpunosti poznat.

Mitovi o povećanju: Kreme, ulja i stvarni rast

Veličina penisa u opuštenom stanju ne predviđa nužno njegovu veličinu u erekciji, jer manji penisi imaju tendenciju proporcionalno više narasti od većih. Studija iz 1980-ih godina pokazala je da su se duži penisi u prosjeku povećali za nešto manje od 50 posto prelaskom iz opuštenog u erektilno stanje, dok su se kraći penisi povećali za gotovo 90 posto. Što se tiče raznih preparata, kreme i ulja ne mogu povećati penis. Jedini dokazani način za povećanje veličine penisa je operacija, kojom se može povećati i duljina i obujam. Kirurški zahvat za povećanje duljine uključuje rezanje ligamenta koji povezuje penis sa zdjelicom, ali to utječe samo na duljinu penisa u opuštenom stanju. Kirurški tretmani za povećanje obujma mogu uključivati transplantaciju masti ili upotrebu implantata.

