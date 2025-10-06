Bio je najpopularniji mobitel na svijetu, a znate li što uopće znači njegovo ime? Evo odakle inspiracija za naziv 'Nokia'

Postoji već više od 160 godina, ali mnogi i dalje ne znaju pravo značenje imena poznatog tehnološkog giganta Nokia. Tvrtku je 1865. osnovao finski rudar Fredrik Idestam kao malu tvornicu papira. Tijekom 19. stoljeća širio je poslovanje na različite proizvode, a krajem 20. stoljeća Nokia se okrenula računalima i mobilnim telefonima. Legendarni Nokia 3310 iz 2000. postao je kultni model koji je obilježio jednu generaciju, piše Mirror.

Ipak, samo mali broj korisnika zna kako je tvrtka dobila ime. Prema službenoj povijesti, Idestam je nakon prvog uspjeha u brzacima Tammerkoski otvorio drugu tvornicu papirne pulpe pokraj rijeke Nokianvirta. Upravo ta rijeka dala je ime novoj tvrtki. Prvi logo bio je inspiriran ribom – simbolom povezanosti s rijekom – no sama riječ nokia imala je i dublje značenje. Naime, na finskom jeziku označava “tamnu, krznenastu životinju”, zapravo kunu.

Kasnije je tvrtka počela koristiti ime Nokia nakon preseljenja u grad istog imena, u regiji Pirkanmaa, osnovan također 1865. godine. Danas u tom gradiću živi oko 30 tisuća ljudi. Na internetu su korisnici raspravljali o ovom zanimljivom detalju. Jedan je komentirao: “Finske tvrtke često dobivaju ime prema mjestu gdje su osnovane”. Drugi se našalio: “Postoji li u gradu možda kip legendarnog 3310?”.

Iako u samom gradu nema spomenika mobitelima, Nokia je ostala globalni simbol tehnologije. Danas zapošljava više od 104 tisuće stručnjaka diljem svijeta. Na službenoj stranici ističu: “Od razvoja infrastrukture za 5G mreže i internet stvari, do virtualne stvarnosti i digitalnog zdravlja – Nokia oblikuje budućnost tehnologije i transformira ljudsko iskustvo”.