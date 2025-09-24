Mnogi skupo plaćaju ove greške, a mogu se lako izbjeći: Imamo super trikove za čišćenje mobitela koje morate probati

Vaš je pametni telefon vjerojatno najprljaviji predmet koji svakodnevno dodirujete, s više bakterija nego na WC dasci. Prosječan korisnik dodirne ga više od 2600 puta dnevno, čime uređaj postaje prijenosnik mikroorganizama poput E. coli. Bez redovitog čišćenja, nesvjesno širimo te klice i dodirom lica omogućujemo im ulazak u tijelo, povećavajući rizik od bolesti.

Mnogi u strahu posežu za agresivnim sredstvima, no to je velika pogreška. Jake kemikalije poput sredstava za čišćenje prozora, octa ili čistog alkohola mogu trajno oštetiti uređaj. One uništavaju zaštitni oleofobni premaz na ekranu koji odbija masnoću, čineći ga osjetljivijim na otiske i ogrebotine. Izbjegavajte i papirnate ručnike jer mogu izgrebati ekran, kao i komprimirani zrak koji može oštetiti osjetljive komponente poput mikrofona.

Ispravan postupak počinje pripremom: isključite telefon, iskopčajte ga i izvadite iz maskice. Glavni alat je mekana krpa od mikrovlakana jer ne ostavlja dlačice i ne grebe površinu. Proizvođači sada preporučuju dezinfekcijske maramice ili otopinu sa 70% izopropilnog alkohola. Ključno je pravilo nikada ne prskati tekućinu izravno na telefon, već je uvijek nanijeti na krpu.

Lagano navlažite kut krpe otopinom i nježno prebrišite sve vanjske površine. Za nečistoće u utorima poslužite se ljepljivom trakom koja će ih učinkovito izvući. Čak i ako je vaš telefon vodootporan, izbjegavajte ga uranjati u vodu jer je ta značajka namijenjena zaštiti od nezgoda. Svakodnevnim brisanjem, koje traje minutu, značajno smanjujete prijenos klica i čuvate svoje zdravlje i vrijednost uređaja.