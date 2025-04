Bila je živa zakopana 30 minuta jer se na nju urušio rov: Otkrila je što joj je spasilo život

Ashley Piccirilli radila je na svom novom poslu u Northamptonu, u američkoj saveznoj državi Massachusetts, tek sedam dana kada se 2021. godine dogodila nesreća. Tridesetdvogodišnja žena našla se živa zatrpana kada se na nju urušio rov na njezinom građevinskom poslu. Četiri godine kasnije, Ashley je odlučila otkriti što joj je spasilo život, piše Unilad.

Ashley je radila u rovu s kolegama, te je stajala na dubini od oko tri do četiri metra da bi postavila kanalizacijsku cijev. No, rov se iznenada urušio i "sve je utihnulo". "Nikada neću zaboraviti taj zvuk jer me pogodio s lijeva na desno, zvuk zemlje koja je jednostavno prošla preko mog tijela, poput šuštanja", napisala je Ashley u članku za časopis People.

Nije mogla pomaknuti ni centimetar te se prisjetila da je osjećaj bio "zategnut i neugodan" i pitala se kako da izađe. Boreći se za dah, Ashley je mogla uzimati samo vrlo male i kratke udaha. Iako cijela situacija zvuči kao najgora noćna mora za klaustrofobične osobe, Ashley je otkrila da je uspjela ostati relativno smirena i vjeruje da joj je to pomoglo da ostane živa.

"Nisam mislila da ću umrijeti jer sam mislila da kolege znaju gdje sam i da će doći po mene. Znala sam da sam živa zakopana, ne znam je li to bila glupost, ali to me držalo smirenom i nisam paničarila. Nisam mislila na obitelj ni na išta drugo jer nisam vjerovala da ću umrijeti", rekla je Ashley. Dodala je da se u tim trenucima radila o borbi ili o predaji.

"Moraš se boriti da izađeš, a moja borba bila je ostati smirena. Imam vojnu pozadinu. Svoju smirenost pripisujem svojoj obuci", objasnila je. Iako je uspjela ostati smirena u tom trenutku, nije shvatila da joj je jedno plućno krilo otkazalo i da su joj rebra slomljena. Da je uspjela duboko udahnuti, shvatila bi da joj nedostaje zraka.

"Da sam paničarila, danas ne bih bila ovdje. U to vjerujem 100 posto", rekla je. Tek kada su spasioci došli pomoći, Ashley je počela osjećati bol, a kada su je napokon izvukli iz zemlje, tada je dobila torakalni dren da bi mogla disati. Nakon što joj je pružena pomoć, otkriveno je da je slomila sva rebra na lijevoj strani, jedno na desnoj strani i ključnu kost. Slezena joj je morala biti uklonjena, kao i 15-20 posto jetre, a glavna arterija imala je "ogromnu rupu".

Liječnici su morali rekonstruirati Ashleyjnu prsnu kost i dijafragmu te je sveukupno provela oko 30 dana u bolnici, nakon čega je uslijedila godina oporavka. Dr. Kramer, kirurginja koja je pomogla u liječenju, dio razloga zašto se Ashley tako dobro oporavila pripisala je njezinom pozitivnom pogledu na život.

