Balerinke mogu nanijeti više štete nego najviše štikle. Evo koju ljetnu obuću treba izbjegavati!

Loš odabir obuće može izravno dovesti do bolova u stopalima ili drugih zdravstvenih problema ukoliko ih ne štitimo. Ljudi preko ljeta često nose ravne sandale i japanke koje nemaju gotovo nikakvu potporu i oslonac što na kraju dana uzrokuje veliku bol u stopalima. Koliko god su potpuno ravne cipele štetne, isto toliko su i one previsoke. Što je viša peta, to se više iskrivljuje čitav kostur koji uzrokuje da se vaša koljena i bokovi pomiču prema naprijed, a leđa unatrag.

- Preko ljeta se preporučuje lakša, kožna obuća, ali svakako ona udobna. Potrebno je izbjegavati svaku obuću koja je neanatomska. Prije svega kod žena, obuća s previsokim petama kao i uskim prednjim dijelom, narušava pravilne anatomske odnose stopala. Neadekvatna obuća dugoročno vodi do deformacija koštano mišićnih struktura stopala, od kojih je najpoznatija i najvidljivija - čukalja, ili hallux valgus - kazali su nam iz Poliklinike Ribnjak.

Vruće i znojne noge tijekom ljetnih mjeseci mogu se pretvoriti u ozbiljan problem za vaša stopala jer mogu nastati infekcije. Međutim, postoje jednostavne strategije za borbu protiv ljetnog znojenja, a sve kreće od higijene i odabira čarapa.

- Znojenje nogu preko ljeta uobičajena je pojava, no pretjerano znojenje zahtijeva prije svega redovite higijenske mjere. Ukoliko navedeno nema učinka, može se razmotriti aplikacija botoxa što blokira aktivnost žlijezda znojnica, kao odlično rješenje na period od par mjeseci - dodali su.

Balerinke su jedan od omiljenih odabira obuće brojnih žena, no one mogu nanijeti više štete nego li najviše štikle. Noga na kraju dana bude previše opterećena, te nastaju bolovi u zglobovima i petama. Također može doći i do čvorića i žuljeva na stopalima. Balerinke nemaju apsolutno nikakav oslonac, a žene mahom trču u njima kao da je riječ o najboljoj sportskoj tenisici. Tu dolazi do iskrivljenja stopala, te tada nastaju pravi problemi. Potrebno je nositi laganu i anatomsku obuću koja će našim stopalima pružiti oslonac, piše Yahoo.

