Baka (93) namjerno završila u zatvoru jer joj je dosadilo biti dobrica

Josie Birds (93) izrazila je želju za uhićenjem nakon što je bila dobra cijelog svog života. Starica je napravila 'bucket listu' prije smrti, a na njoj se našlo i uhićenje. Josie u stvarnosti nije počinila nikakav zločin, nego je samo željela provesti noć iza rešetaka. Cijelu je ovu zamisao provela njezina unuka Pam Smith koja je zamolila policiju u Manchesteru da joj pomognu ostvariti bakinu želju, piše Unilad.

- Veliko hvala policiji što su 'uhitili' moju baku. Ima 93 godine i sve je slabijeg zdravlja, te je htjela biti uhićena prije smrti. Ima zlatno srce i uistinu je uživala danas. Hvala što ste joj uslišili želje - napisala je Pam.

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv