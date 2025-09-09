Atraktivni muzeji na otvorenom za Doživljaj više

Smaragdni obronci Bilogore&Moslavine&Papuka , u svom neodoljivom pejzažu stotinu nijansi zelene, šalju posebnu razglednicu – pozivnicu za jesenski doživljaj više. Umjesto klasičnih dvorana, čeka vas priroda kao najveći muzej, a vodiči su vaša intuicija, mirisi cvjetova i tragovi umjetnosti utisnuti u šumske staze, livade i stare tradicijske kuće. Kultura ovdje oblikuje vlastiti život posve slobodno, među skulpturama, starim alatima, pričama iz knjiga i pričama koje tek treba otkriti.

Istražite stoga livadne staze koje mirišu na lavandu, vraćaju nas u doba dječjih romana a uza sve to izgledaju kao živi prizori iz prekrasno ilustrirane slikovnice. A da ne bude dosadno u ovom kraju, tu su i brojni festivali i manifestacije.

FLIG DARUVAR – Međunarodni festival limenih glazbi, ispred Zavičajnog muzeja Daruvar

Kada? 12.-13.9. 2025.

Zvuci truba i bubnjeva, šarm mažoretkinja i duh tradicije – sve to čeka vas u Daruvaru!

Zaljubljenici u glazbu Daruvar vas i ove godine poziva na Međunarodni festival limenih glazbi – FLIG, trodnevni događaj koji spaja bogatu tradiciju, orkestre iz Hrvatske i regije te raskošne nastupe mažoretkinja.

Vidimo se na glavnom trgu – pridružite se glazbenom veselju i osjetite duh pravog Doživljaja više!

Jesen na Bilogori – spoj prirode, kulture i skrivenih muzeja – krenimo u potragu za blagom!

Park skulptura – Sirač

Na ulazu u malo mjesto Sirač, dočekat će vas impresivan Park skulptura – nastao kao rezultat čak tri kiparske kolonije u organizaciji tvrtke Kamen Sirač. Umjetnici iz Hrvatske, Češke i Makedonije stvarali su u prirodi, okruženi kamenom i zelenilom, a njihova djela ostala su trajno postavljena u parku kraj osnovne škole. Sve skulpture posvećene su ženi – kao simbolu umjetničke inspiracije, snage i ljepote. Šetnja parkom otkriva kako priroda i umjetnost zajedno pričaju snažne priče.

Svijetle pruge – šumska galerija drvenih skulptura

Na četiri kilometra dugoj stazi od Planinarskog doma Kamenitovac prema Šandrovcu smjestila se jedina galerija drvenih skulptura na otvorenom u ovom dijelu Europe. Čak 43 skulpture izrađene su od stabala iz obližnje šume, a stvarali su ih studenti i profesori ALU Zagreb, kao i gosti iz cijelog svijeta.

Ove skulpture nisu samo umjetnička djela, već i svojevrsni simboli bilogorskih šuma. Galeriju možete obići pješice, na biciklu ili – još bolje – na konju. Zamislite svu ovu prirodu koja vas okružuje i onda neodoljivu topografiju jedinstvenih skulptura koje su se povezale sa šumom i tamo žive kao čuvar uspomena na jednu prekrasnu umjetničku koloniju.

Skulpture predstavljaju simbol naših šuma i jedinstvenog krajolika bilogorskog kraja i odraz su unutrašnjeg umjetničkog doživljaja autora okoline u kojoj su nastale. Ukupno ima četrdeset i tri skulpture u drvetu. Ukoliko unajmite konja ili se odvezete biciklom, obavezno uvrstite u svoju rutu i ovu unikatnu galeriju, te uživajte u ljepoti prirode koja je ovdje također – doživljaj više.

Galerija Matešin – Bojana

U malom selu Bojana, nedaleko Čazme, čeka vas prava kulturna oaza – Galerija Matešin. Ovaj prostor, koji vodi akademski slikar Franjo Matešin, otvoren je 2002., a 2008. godine upotpunjen je stalnim postavom i otvorenim amfiteatrom. Tijekom godine ovdje se održavaju razne izložbe, koncerti i predstave, a posebnu atmosferu nudi zimski program “Bojani Božić u Bojani”.

Tijekom ljeta je program pod nazivom ”Ljeto u Bojani”. U galeriji možete kupiti autorove slike, crteže, grafike i suvenire. Galerija Matešin je otvorena svaki radni dan uz prethodnu najavu.

Romska etno-kuća – Maglenča

U selu Maglenča nalazi se prva Romska etno-kuća u Hrvatskoj , ali i u Europi – posvećena povijesti autohtonih hrvatskih Roma Lovara. Na imanju su i nasadi lavande, simbolični putokazi prema europskim metropolama i stablo jabuke kao simbol obiteljskog blagostanja. Poseban je detalj orijentacija kuće – prema istoku, gdje sunce uvijek prvo izlazi.

U prvoj Romskoj kući u Hrvatskoj, ali i Europi, smještena je Stalna izložba o povijesti autohtonih hrvatskih Roma Lovara.

Etno-park Veliko Trojstvo

Smješten u srcu naselja Veliko Trojstvo, ovaj etno-park čuva sjećanja na bilogorsku svakodnevicu. Kompleks uključuje tradicijske objekte – hižu, štagalj, bunar, kukuruzanu i krušnu peć – sve autentično rekonstruirano do zadnjeg detalja. Unutrašnjost kuće krije bogatu etno-zbirku sa stotinama predmeta koji pričaju o životu nekadašnjih stanovnika Bilogore. Posebno je vrijedna zbirka Gordane i Juraja Matuncija, čiji eksponati doprinose šarenilu i slojevitosti ovog jedinstvenog muzeja.

Lovrakov centar – Veliki Grđevac

U rodnom mjestu Mate Lovraka oživjela je čarolija njegovih najpoznatijih romana. Centar uključuje rekonstruirani “Mlin Družbe Pere Kvržice”, lokomotivu i vagone iz “Vlaka u snijegu”, te spomen-sobu slavnog književnika. Smješten u prirodnom okruženju šume i potoka Grđevica, prostor je omiljen među školskim grupama i obiteljima. Edukativna staza “Prijatelji prirode” dodatno obogaćuje iskustvo i omogućuje susret s bogatim biljnim i životinjskim svijetom.

I klasični muzeji su čuvari uspomena



Gradski muzej – Bjelovar

Smješten u zgradi iz 19. stoljeća na glavnom gradskom trgu, ovaj muzej nudi bogate zbirke arheologije, povijesti i umjetnosti. Tri galerije – Nasta Rojc, Mala galerija i Galerija Koridor – tijekom cijele godine nude dinamične izložbe. Ljeti se atrij muzeja pretvara u pozornicu za glazbene i kazališne nastupe. Muzej je i dom restauratorske radionice i knjižnice, što ga čini važnim kulturnim središtem regije.

Zavičajni muzej – Daruvar

Smješten u impresivnom dvorcu Janković iz 18. stoljeća, ovaj muzej čuva povijest grada i njegovih stanovnika. Poseban naglasak stavljen je na židovsku kulturu, Domovinski i Drugi svjetski rat, ali i na likovnu umjetnost – s galerijom posvećenom Evi Fischer. Ispred muzeja raste ginko biloba, jedno od najstarijih stabala u Europi. Posjet muzeju uključuje i razgledavanje raskošne unutrašnjosti dvorca.

Ginkgo biloba – drvo koje pamti svjetove

U perivoju dvorca Antuna Jankovića u Daruvaru raste par koji je stariji od mnogih civilizacija – muški i ženski primjerak drveta Ginkgo biloba, najstarije vrste drveća na Zemlji, prisutne još od vremena dinosaura. Ova dva primjerka Ginko biloba drveta nisu samo botanička zanimljivost – oni su živi spomenici, čuvari povijesti dvorca i grada.

Muški primjerak, od milja nazvan Adam, širi svoju krošnju više od sedam metara u širinu i zaštićen je kao hortikulturni spomenik. Njegova partnerica Eva pruža svoje krošnje odano prema njemu, ne želeći ga zasjeniti, a zajedno čine najstariji par ginka u Hrvatskoj, i drugi najstariji u Europi. Cvatu u proljeće, zriju u jesen, a priča o njima postala je lokalna legenda – s razlogom su proglašeni Hrvatskim stablom godine 2019. godine.

Kad posjetite Zavičajni muzej Daruvar, nemojte samo ući kroz vrata – zastanite ispred njih i pozdravite Adama i vjernu Evu. Oni su tamo već stoljećima.

Gradski muzej Čazma + Galerije Cetin i Marks

Muzej u Čazmi osnovalo je lokalno Društvo prijatelja muzeja 1958., a danas sadrži niz zavičajnih zbirki u zgradi iz vremena Vojne krajine. Postav prati razvoj grada kroz povijest i svakodnevicu. U sklopu Centra za kulturu nalaze se dvije galerije: Galerija Anton Cetin – s radovima poznatog slikara koji je darovao 19 djela svom rodnom gradu, i Galerija Aleksandar Marks – s 62 djela umjetnika poznatog po animiranim filmovima i ilustracijama. Čazma time nudi više nego što se na prvi pogled čini.

I kad se zasitite vizualnih dojmova – tu su domaća jela, izletišta i ruralni doživljaji. Sve je tu, samo treba krenuti. Istražite stoga livadne staze koje mirišu na lavandu, vraćaju nas u doba dječjih romana a uza sve to izgledaju kao živi prizori iz prekrasno ilustrirane slikovnice.

