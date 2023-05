Ako želite izlaziti s njom, morate izlaziti i s njenom najboljom prijateljicom: 'Mi smo paket'

Dvije najbolje prijateljice toliko su vezane jedna za drugu da su upozorile muškarce da one dolaze kao paket. Marissa Baker (31) i njezina najbolja prijateljica Patty Kulak (28) odlučile su živjeti zajedno nakon što su se rastale od svojih muževa 2021. godine. Za sebe tvrde da su 'platonske srodne duše' i da ih ljudi često zamjenjuju za ljubavni par jer se jako dobro slažu. Dvije djevojke žive zajedno od svibnja 2021. te sve rade zajedno – izlaze, vježbaju, obavljaju kućanske poslove. Također, Marissa i Patty pomažu jedna drugoj sa spojevima i izlascima, prenosi Mirror.

Marissa je rekla: 'Mi smo kao supruge, dolazimo u paketu', a Patty dodaje: 'Izlasci su tako zanimljivi. Kao prvo, pretpostavljaju da će dobiti Marissu i mene kada počnu izlaziti s jednom od nas jer smo uvijek zajedno. Nešto što se vrlo rano pojavi sa svakim muškarcem jest da mu moram objašnjavati da Marissa meni nije samo cimerica. Ona nije samo moja najbolja prijateljica. Ovo je svaka odluka koju donesem u vezi s muškarcem s kojim izlazim. Kada su u pitanju muškarci, oni vole znati kakav je to odnos jer ga ne razumiju. To je partnerstvo – dobivate nas obje, ali koristi ima samo jedan'.

Ove su se bliske prijateljice upoznali 1. siječnja 2021. na Marissinoj rođendanskoj zabavi, a kada se Patty rastala od supruga samo nekoliko tjedana kasnije, podršku joj je pružala Marissa - koja se te godine također rastala od supruga. Tada su odlučili živjeti zajedno, a Marissa je rekla da joj njezin odnos s Patty daje slobodu da bude ono što je. Dodala je: 'Nismo baš imale slobode s našim bivšim muževima i to ne znači da nisu dobri ljudi, ali su imali neka očekivanja od nas i sada se moramo pokazati onakvima kakvi jesmo. To čini život puno lakšim. Zabavljamo se zajedno, smijemo se zajedno. Ponekad sam neuredna, a nitko me ne osuđuje ili kritizira'.

Marissa kaže i kako njihovo razmišljanje o vezama i spojevima vrlo nekonvencionalno: 'Ako Patty nekoga dovede kući, to je kao 'hej, mi smo paket' i obrnuto. Ako razgovaram s bilo kim tko govori o budućnosti, objasnim mu da će sve u vezi mene biti nekonvencionalno. Možeš živjeti na ulici, ali ćeš imati zajedničko skrbništvo nad mnom s Patty. Kod kuće s Patty osjećam se najsretnije. Tamo želim biti. Imamo čak i na umu dugoročne veze i planove za selidbu. Ne radi se samo o svakodnevnim odlukama, već o tome što ćemo raditi za 10 godina'.

Ove djevojke vjeruju da se njihovo uspješno prijateljstvo temelji na njihovoj zajedničkoj vjeri u pozitivnost i osobni razvoj. Patty je rekla: 'Volim doći kući, ovo je moje sigurno mjesto. Kada sam bila u braku, skrenula sam u svoju ulicu i svaki dan nakon posla imala muku u želucu da će tamo biti netko tko će mi prigovarati. Sada jedva čekam doći doma i ispričati Marissi sve o svom danu. Ona me nikad ne osuđuje i s njom uvijek sve mogu riješiti. Ona je moja partnerica i želi da budem sretna'.

'Okruženje u kojem živimo čini razliku', tvrdi Marissa,' Ono što volim reći je 'jesam li mogla ostati u svom braku?' Da, ali sam pila svake večeri. Prežderavala sam se, radila sam previše i nisam si posvećivala dovoljno pažnje. A sada dolazim kući na mjesto gdje ne želim piti. Ne pretjerujem s radom. Imam stvarno velike granice. Brinemo se o sebi. Ulažemo vrijeme u stvari koje su nam važne. Ne radi se samo o sigurnom okruženju, već o tome tko postajete izvan partnerstva kada imate sigurno okruženje'.

