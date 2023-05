Što se kuha na TikToku? Isprobajte najbolje recepte!

Moja majka nije voljela kuhati. Nije voljela kuhati do te mjere da jednostavno – nije kuhala. A ja u (polu)šali tvrdim da je upravo zbog nje u Novom zagrebu, gdje smo živjeli, pokrenuta dostava hrane. Ne znam nikoga osim sebe i svojih članova obitelji tko je ranih ’90-ih jeo pizzu ili gulaš iz dostave. I iako sam cijenila kulinarski trud restorana Mac, koji i danas (zasluženo) uspješno radi, njihova mi je hrana nakon nekog vremena dosadila. A znate kako se kaže: tko voli jesti, taj će znati nešto i skuhati. Kako od majke nisam imala što naučiti, a u doba mog odrastanja nije bio razvijen internet, jedina je opcija bila da kuham uz televiziju ili knjige.

Stevo Karapandža je, doduše, ranih ’90-ih imao teškoće pa više nije kuhao na televiziji, a i u vrijeme Domovinskog rata nije se osobito njegovao taj tip emisija. Moja je majka, dakle, rijetko kuhala. Doduše, zna pripremiti kokošju juhu, sarmu i ispeći palačinke, ali to je manje-više to. Ima i neki recept za tzv. alzaški kupus koji je istrgnula iz Arene i pripremala ga u posebnim prilikama. To je, priznajem, sjajno jelo čak i u njezinoj interpretaciji. Ipak, usprkos manjku interesa za kuhinju, njegovala je interes za časopise i knjige pa je tako našu policu, gotovo na jednako važnoj poziciji kao kod nekih drugih Biblija, kod nas zauzimala Velika knjiga kuharstva Mire Vučetić. Doduše, prilično sam sigurna da ona iz te knjige nikad ništa nije skuhala. Međutim, gladna tinejdžerica koja živi na tri jela i povremenoj dostavi vrlo je brzo otkrila da je knjiga božanstvo.

Poslije sam pročitala recenziju te knjige gdje je rečeno, da parafraziram po sjećanju, da to nije samo knjiga recepata već i knjiga koja kulinarstvu daje dozu poetike, građanske pristojnosti i hedonizma. Osim tisuće recepata u njoj je i na desetke onoga što se u današnjem svijetu zovu tips&tricks, odnosno savjeta kako se sjecka luk, kako “nanjušiti” pravu temperaturu, kako ispeći savršeno meso, ide li prvo bjelanjak ili žutanjak…

Gospođa Mira u meni je izazivala zazubice svojim receptima čak i puno prije negoli se pojavio Jamie Oliver, Ramsey, Tucci i sve te knjige koje opsesivno kupujem, listam, kuham iz njih, njušim mirise preko sjajnih fotografija. Na sreću moje majke, osim gladi imala sam i “ruku” za kuhanje pa mi nijedno jelo nikada nije zagorjelo, a moji su eksperimenti dovodili do toga da ju je redovito čekao ručak “na žlicu”. Sve to zahvaljujući knjizi koju sam joj pokušala oteti kada sam krenula u samostalni život, no, nećete vjerovati, dopustila je da uzmem što god, ali knjigu nije dala. Tek prije nekoliko godina darovala sam si je sama i moram priznati da je jednako slasna i korisna kao i prije 30 godina.

Vjerujem da ova priča, na neki neobičan način, povezuje mene i Lisu Nguyen koja je do 2020. znala pripremiti samo instant-ramen. Ona nije, kao ja, zaglavila s ekscentričnom majkom, već s pandemijom, no poriv je bio isti – glad koja ju je natjerala da nešto nauči o kuhanju, a potom i svoje uratke dijeli na TikToku. Danas, 3,1 milijun pratitelja poslije naučila je i ponešto o kuhanju. Lisa je na TikToku učila kako se kuha, ali je i druge učila ono što je sama shvatila o gastronomiji. Recepti joj se temelje na vijetnamskoj kuhinji i nisu baš najjednostavniji na svijetu. Uvjerljiva je i gledajući nju, pomislite da i vi možete bez problema spremiti sva ta jela. Ne

možete, ali koga briga. Nguyen je dio mlađe TikTok generacije koja živi, koristi pa čak i jede na TikToku.

Prema procjenama Insider Intelligencea, trenutačno je na svijetu 835 milijuna korisnika TikToka. Do 2025. procjenjuje se da će brojka premašiti milijardu. Vrlo su slične i brojke na YouTubeu, no toj mreži predviđa se nešto manji rast nego TikToku. Istovremeno, procjenjuje se da je svaki deseti influencer na društvenim mrežama osoba koja kuha. Druge statistike kažu pak da svaki korisnik u prosjeku pogleda 100 recepata godišnje te da je svaki 10. put pokušao pripremiti nešto što je vidio na društvenim mrežama.

Ako ste od ekipe poput mene koja voli pogledati što se događa u digitalnom svijetu kuhanja, a možda i pripremiti nešto od onoga što vidite, predlažem da bacite oko na ovih nekoliko imena. Među njima je, primjerice, Thomas Straker koji je u trenucima pisanja ovog teksta imao gotovo dva milijuna pratitelja na TikToku. Njegov kanal zove se “All things butter”, a kao što ime kaže, čovjek se specijalizirao za izradu namaza na bazi maslaca. Jedna od velikih TikTok zvijezda je i Owen Han. S 3,7 milijuna pratitelja, više je tip kojeg ćete gledati pa će vam početi curiti sline i onda ćete “rekreirati” neki od njegovih recepata tako što ćete pojesti prvo što

nađete u frižideru pa makar to bile i najgore hrenovke. Njegovi recepti izgledaju fantastično, slasno, masno, no realno – nisu za amatersku ruku.

Tu je i Emily Mariko. Ima 12,6 milijuna pratitelja, a postala je poznata svojim receptom za losos. Kušajte – ukusnije je i jednostavnije nego što izgleda. Ova 30-godišnjakinja kuha uvijek u savršenoj kuhinji, a osim cool recepata nudi i “serijal” kulinarskih trikova. I izgleda kao da jede točno onoliko hrane koliko vidimo u njezinim videima, odnosno jedan zalogaj dnevno. I za kraj, ako se još niste zakačili za TikTok recepte, zaključit ću brojkom. A ta je brojka 106 milijardi pregleda recepata u prošloj godini samo na ovoj društvenoj mreži, kako piše CNBC. Najgledaniji među njima je tzv. cloud bread koji je lani skupio gotovo četiri milijarde pregleda.

Pizza za 15 minuta:

U posudu stavite dvije šalice glatkog brašna, 1 žličicu soli te 1 žličicu praška za pecivo. Promiješajte pa dodajte 1 žličicu maslinovog ulja. Sve mijesite oko 10 minuta. Po potrebi dodajte još 1 žličicu ulja. Tijesto podijelite na dva dijela. Ostavite da se tijesto odmori, razvaljajte pa po njemu poslažite nadjeve po želji. Pecite 15 minuta na 250 °C. (Tijesto možete ostaviti u hladnjaku nekoliko dana, bit će još bolje.)

Cloud bread:

Za taj recept trebaju vam tri sastojka: tri jaja, 60 grama krem sira, sol. Stucite bjelanjke i dodajte im sol. Žumanjcima pak dodajte krem sir te potom dodajte stučene bjelanjke. Žlicom se mogu oblikovati kruščići ili pak napravite jedan veći (preporučujemo ove manje). Sve pecite 25-30 minuta na 150 stupnjeva u pećnici. Po želji u smjesu možete dodati i neke začine. Kruh je prikladan i za one koji su na keto dijeti ili su pak dijabetičari.

Torta od čokolade bez pečenja:

Za kremu u lonac dodajte 2 jaja, 80 grama šećera i 1 vanilin šećer. Sve izmiksajte. Dodajte 5 žlica brašna i 2 žlice mlijeka. I to izmiksajte. Dodajte preostalo mlijeko te kuhajte na laganoj vatri miješajući da se ne stvore grudice. Kada se krema zgusne, dodajte 100 grama čokolade. Miješajte dok se ne otopi. Kremu sklonite sa strane i dodajte 1 šlag u prahu pa izmiješajte. Potom dodajte 200 grama maslaca. Sastojke miksajte dok se ne povežu. U kalup promjera 26 centimetara stavite prozirnu foliju i slažite piškote koje ste prije toga namočili u mlijeko. Potom izlijte kremu, a na nju stavite još jedan red piškota. Prekrijte tortu folijom i ostavite preko noći u hladnjaku. Ujutro je premažite tučnim slatkim vrhnjem, pospite mrvicama ili mljevenim orasima.

Kako narezati lubenicu? Za jednostavnije jedenje lubenice, prerežite je okomito popola. Svaku polovicu stavite na dasku te koru zarežite u obliku mreže

Kako očistiti paprike? Vrh paprike zarežite s tri reza, na mjestu udubina. Papriku potom “otvorite”, a srčiku na dnu zajedno sa sjemenkama samo uklonite.

