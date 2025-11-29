Miris blagdana u šalici: Pronašli smo 7 toplih napitaka koji će vam ugrijati obraze i dušu
Advent bez toplih napitaka jednostavno nije potpun, pogotovo kada se večeri produže, a dah postane vidljiv u zraku. Šetnja među svjetlucavim kućicama i lampicama ljepša je uz miris cimeta, klinčića i agruma. Dobra je vijest da sve te mirise i okuse možete vrlo lako preseliti i u vlastitu kuhinju, pa 'adventsko' raspoloženje može potrajati i nakon što zatvorite ulazna vrata.
Tradicionalno kuhano vino: Kuhano vino je kralj svakog adventskog trga i prvi izbor mnogima čim temperature padnu ispod nule. Klasična verzija priprema se od crnog vina, šećera, cimeta, klinčića i kriški naranče, a po želji se dodaju i zvjezdasti anis ili malo ruma. Kod kuće ga možete skuhati u većem loncu, pustiti da lagano krčka i uživati u mirisu koji će u par minuta pretvoriti dnevni boravak u mali božićni sajam.
Bijelo kuhano vino s citrusima i đumbirom: Za one koji žele nešto laganije i svježije, bijelo kuhano vino idealna je 'adventska' alternativa. Umjesto težih začina naglasak je na kriškama limuna i naranče, svježem đumbiru, bademima i žlici meda pa napitak djeluje i osvježavajuće i blago 'liječi' grlo. Poslužite ga u prozirnim šalica¬ma da se vide komadići voća i začina i dobit ćete piće koje je podjednako fotogenično i ukusno.
Božićni voćni punč s rumom: Voćni punč s rumom idealan je za društvo jer se lako priprema u velikim količinama. Sadrži sok od naranče ili jabuke, crni ili voćni čaj, malo crnog vina, ruma te mješavinu suhog voća koje se u toplini lijepo napuhne i pusti aromu. Na adventskim manifestacijama ovo je piće koje uvijek grije i obraze i raspoloženje, a kod kuće ga možete prilagoditi sebi s više ili manje alkohola.
Kuhani gin s borovnicama i ružmarinom: Kuhani gin posljednjih godina postao je pravi hit. Radi se od gina, soka od jabuke ili bijelog vina, malo tonika te se nadograđuje borovnicama, štapićem cimeta i grančicom ružmarina koja daje mediteranski štih. Piće izgleda sjajno u visokim čašama, a kombinacija slatkog, kiselkastog i aromatičnog začina osvojit će i one koji inače nisu ljubitelji klasičnog kuhanog vina.
Vruća čokolada s cimetom i narančom: Za sve koji radije preskaču alkohol, vruća čokolada je nezamjenjiv zimski klasik. Gusta, kremasta čokolada uz dodatak cimeta, malo ribane kore naranče i prstohvat vanilije pretvara se u pravu desertnu čašu. Na otvorenom grije dlanove i dušu, a kod kuće je dovoljno dodati malo šlaga ili mini sljezovih kolačića da dobijete napitak koji će obožavati i djeca i odrasli.
Topli jabučni punč (bezalkoholni): Topli jabučni punč savršen je za vozače, djecu i sve koji žele ostati u adventskom duhu bez kapi alkohola. Osnova je bistri sok od jabuke koji se zagrijava sa štapićem cimeta, klinčićima, kriškama naranče i po želji malo meda. Poslužite ga u velikim šalicama, ukrasite štapićem cimeta i dobit ćete napitak koji miriše na pečene jabuke i toplu kuhinju bakine kuće.
Zimski chai latte s medom: Chai latte donosi dašak egzotike na adventske stolove, ali se priprema vrlo jednostavno. Crni čaj kuha se sa začinima poput cimeta, kardamoma, klinčića i đumbira, a zatim se dolije vruće mlijeko i zasladi se medom. Rezultat je baršunast, mirisan napitak koji grije iznutra i savršeno paše uz medenjake, prhke keksiće ili jednostavno uz trenutak koji ćete ukrasti samo za sebe.