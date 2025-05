57. Križevačko veliko spravišče dovodi imena koja pune Arene

Ovog lipnja, točnije od 6. do 8.6.2025., Križevci će ponovno kucati u ritmu glazbe, tradicije i zajedništva jer stiže 57. Križevačko veliko spravišče, manifestacija koja iz godine u godinu raste po broju posjetitelja, kvaliteti programa i prepoznatljivosti u cijeloj regiji.

Ono što je nekoć bila lokalna svečanost, danas je jedan od najvećih kulturno-turističkih događaja središnje Hrvatske, koji svake godine u Križevce dovodi desetke tisuća ljudi i to s razlogom.

Ovogodišnji glazbeni program donosi samo najbolje, tako u Križevce stižu Goran Bare & Majke, rock institucija čiji koncerti redovno pune dvorane diljem regije i ostavljaju publiku bez daha. Savršeni marginalci (ex Hladno pivo) koji donose svoj prepoznatljiv zvuk i žestoku energiju. Zatim grupa Vigor, koja je recept za zabavu i ples do dugo u noć, a s obzirom na broj hitova u svojoj pjesmarici i publiku koja ih obožava, znamo kakvu atmosferu možemo očekivati. Kids from the Sky, mladi križevački bend koji je osvojio festivalske pozornice i publiku diljem Hrvatske. KUKU$ & Buntai, kraljevi domaće trap scene koji donose suvremeni zvuk i energiju urbanih festivala. Zatim, nešto za sve generacije je svakako nastup Sanje i Zeca koji će izvesti legendarne hitove grupe Novi fosili. Hitovi koje svi znaju i hitovi koji nikada ne izlaze iz mode, garantiraju koncert pun emocija i zajedničkog pjevanja.

Križevačko veliko spravišče nije samo glazba, to je priča o identitetu Križevaca, o legendi pomirbe kalničkih šljivara i križevačkih purgera, o domaćim štruklima, o povijesti koja živi na ulicama grada i o manifestaciji koja iz godine u godinu pokazuje da zna spojiti staro i novo i to vrhunski.

Ulaz na sve koncerte je besplatan., a svi sadržaji dostupni su za sve uzraste, od onih najmlađih do onih koji pamte prvi refren Novih fosila.

Vidimo se od 6. do 8. lipnja u Križevcima!

Jer kada se spoje imena koja pune dvorane i grad koji diše kulturom – dobiješ Spravišče.