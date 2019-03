Život nakon operacije: jedem, pijem, pušim

U galeriji Greta jučer je otvorena izložba Biljane Stamenkovske i Vanje Nikolić “Stigle sise, draga Heda”. Stamenkovska, inače akademska slikarica-grafičarka, prije devet godina preboljela je karcinom dojke. Nakon što je čak dva puta bila operirana i napravila estetsku rekonstrukciju, situacija se zakomplicirala. Ponovno je morala na operaciju koju je, ističe, financirala sama i koja je joj je zapravo ponovno spasila život.

Bake kao inspiracija

Dugo je prije toga, kaže, tražila ženu koja bi je fotografirala – htjela je imati fotografije sebe prije i poslije. Sjetila se naposljetku svoje srednjoškolske kolegice Vanje, koja se amaterski bavila fotografijom, osobe u koju je imala puno povjerenje. Iz te je jednostavne ideje fotografiranja izrastao njihov zajednički umjetnički projekt.

U Greti je izloženo deset fotokolaža, a istovremeno se prikazuje i jedan videouradak. Kolaži su kombinacije Vanjinih fotografija Biljane te naslova i tekstova pjesama izvođača koje obje rado slušaju, a koje sa sobom nose i određenu simboliku. Video je pak sastavljen od amaterskih snimaka Biljane neposredno nakon operacije 2017. godine.

– Tada sam još morala nositi steznik, ali prikazana sam kako radim najnormalnije stvari – jedem nedjeljni ručak, pušim, pijem – kazala nam je Biljana Stamenkovska. Kako kaže, njena terapija su hodanje, glazba, pokret, ples, ali pogotovo sve povezano s morem. Video se zato preklapa s podvodnim snimkama koje joj je ustupio ronilački klub iz Novog Sada, a u pozadini svira Moby, jedna od dragih joj pjesama, simbolična teksta. Iza neobičnog naslova izložbe stoji priča o Vanjinim bakama – obje su bolovale od karcinoma dojke, no bilo je to vrijeme kada je to zaista bila tabu-tema.

Baka Anka, kaže Vanja, nikada o tome nije govorila, dok je baka Heda sve to, moglo bi se reći, dosta suvremeno shvaćala. Otvoreno je o tome govorila i odmah je nabavila ortopedska pomagala – umetke za grudnjak. Biljani se pogotovo svidjela jedna od anegdota o baki Hedi pa su je prilagodili za naslov izložbe koja je, kaže, na neki način i posvećena njoj.

– Baka Heda nazvala je baku Anku kako bi je obavijestila da su u dućan došli ti umeci. I onda joj je rekla samo: Halo, Anka, stigle sise! – prepričala nam je Vanja Nikolić.

Ženska solidarnost

Naglašava i kako su ovim projektom htjele iz nekog drugačijeg kuta, na jedan nov način pristupiti borbi s rakom i autoironijski se poigrati s konceptom estetskih operacija.

– To je svojevrstan osvrt na to da sam, eto, i ja pokleknula pred izazovima estetske kirurgije, što žene obično skrivaju, a rade ih bez problema – kaže Vanja Nikolić pa dodaje i kako je rak dojke još uvijek tabu tema o kojoj se ne priča dovoljno. Zbog toga je i zahvalna Biljani što joj je dopustila da pomogne ispričati ovu priču “o hrabrim ženama, o prijateljstvu, ženskoj solidarnosti i bliskosti.” Izložbu možete razgledati do 31. ožujka.

