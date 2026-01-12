Žena koju je ubio agent ICE-a bila je pjesnikinja, a njezini stihovi sad odjekuju svijetom

Renee Nicole Good, 37-godišnja žena, supruga i majka troje djece, smrtno je ustrijeljena u svom automobilu u Minneapolisu od strane Jonathana Rossa, agenta ICE-a. Dok savezne vlasti i sam predsjednik Donald Trump tvrde da je agent djelovao u samoobrani protiv domaće teroristice snimke incidenta, izjave očevidaca i lokalnih dužnosnika oslikavaju potpuno drugačiju sliku. Njezina smrt potaknula je val prosvjeda od Los Angelesa do New Yorka, a njezina nagrađivana pjesma počela se širiti svijetom i postala simbol otpora.

Good, odnosno, Macklin, kako se tada prezivala, godine 2020. završila je engleski jezik na Sveučilištu Old Dominion, a iste je godine za svoju pjesmu "On Learning to Dissect Fetal Pigs" osvojila prestižnu nagradu Američke akademije pjesnika (Academy of American Poets Prize).

Upravo je ta pjesma, nakon njezine smrti, postala viralna. Dijeli se društvenim mrežama, čita se naglas na bdijenjima i prosvjedima, a neki su njezin utjecaj usporedili s pjesmom "If I Must Die" palestinskog pjesnika Refaata Alareera, ubijenog u Gazi. Pjesnikinja Gretchen Marquette isprintala je 25 primjeraka njezine pjesme i, zajedno s plišanim životinjama i cvijećem, ostavila ih na spomen-obilježju podignutom na mjestu gdje je Renee ubijena.

Predsjednik Sveučilišta Old Dominion, Brian Hemphill, od svoje se bivše studentice oprostio dirljivim riječima: "Neka Reneein život bude podsjetnik onoga što nas spaja: sloboda, ljubav i mir. Nadam se susojećanju, iscjeljenju i refleksiji u vremenu koje je postalo jedno od najmračnijih i najnesigurnijih perioda u povijesti naše zemlje.

Njenu pjesmu možete pročitati na web stranici Academy of American Poets.