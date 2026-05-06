Snježana Abramović Milković dobila četvrti mandat: Tko je žena koja već 12 godina vodi ZKM?

Snježana Abramović Milković ostaje ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih, potvrdila je Gradska skupština. Na posljednjem natječaju bila je jedina kandidatkinja, a ovo će joj biti četvrti mandat. Na čelo ZKM-a prvi put stigla je u prosincu 2014. godine, a ovaj reizbor znači da će Abramović Milković na toj poziciji biti čak šesnaest godina.

Iako je diplomirala eksperimentalnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Snježana Abramović Milković profesionalni je život posvetila plesu i kazalištu. Nakon završene Škole za balet i ritmiku Ane Maletić, godinama je radila kao profesionalna plesačica suvremenog plesa, da bi 1992. postala umjetničkom voditeljicom Zagrebačkog plesnog ansambla. Godine 2000. osnovala je Festival plesa i neverbalnog kazališta u Svetvinčentu. Kao koreografkinja i suradnica za scenski pokret potpisuje rad na desecima dramskih predstava i opera u svim nacionalnim kazališnim kućama, te surađuje s najistaknutijim redateljskim imenima.

Tijekom njezina tri dosadašnja mandata, ZKM je postavio neke od najhvaljenijih i najnagrađivanijih predstava posljednjeg desetljeća, od "Hinkemanna" i "Tita Andronika" u režiji Igora Vuka Torbice, preko "Črne mati zemle" Dore Ruždjak Podolski, pa sve do "Braće Karamazovih" Olivera Frljića i "Višnjika" Ivana Popovskog.

Kako je kazala u nedavnom intervjuu za Večernji list, Abramović Milković je u prvom planu interes publike, odnosno "koliko kazalište uspijeva zaintrigirati ljude i koliko je uspjelo uspostaviti dijalog s publikom. Bez publike ne ide, ma koliko se mi možemo mjeriti nekim stručnim nagradama, što opet jako ovisi o tome tko su ljudi koji sjede u određenim žirijima, kakvo 'oko' imaju, što ih zanima... Mislim da se uspjeh mjeri i distribucijom predstava jer ako smo mi kazalište koje drugi – inozemna kazališta i međunarodni festivali – žele ugostiti, to znači da radimo dobar posao. To znači da ljude zanima što se zbiva u Hrvatskoj, u njenim kazalištima, i to je po meni također velik pokazatelj uspjeha. ZKM je toliko tražen u regiji da ne uspijemo ni odgovoriti na sve pozive, a podjednako je važna i europska i svjetska stepenica na koju smo se popeli".

Iako mnogi upravo ZKM smatraju najboljim zagrebačkim pa i hrvatskim kazalištem, ravnateljica o tome skromno kaže samo: "Užasno sam samokritična, što mi je ostalo još iz plesnih dana. U plesu nikada niste dovoljno dobri i uvijek može bolje. Samu sebe držim u tom uvjerenju i svima u kazalištu govorim: 'Idemo dalje!', uvjerena kako se može bolje, više..."