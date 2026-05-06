dugovječna ravnateljica

Snježana Abramović Milković dobila četvrti mandat: Tko je žena koja već 12 godina vodi ZKM?

Zagreb: Ravnateljica ZKM-a Snježana Abramović Milković
06.05.2026.
u 14:08

Iako je diplomirala eksperimentalnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Snježana Abramović Milković život je posvetila kazalištu. Sada je ponovno imenovana ravnateljicom Zagrebačkog kazališta mladih, što znači da će to sjajno kazalište voditi ukupno čak 16 godina

Snježana Abramović Milković ostaje ravnateljica Zagrebačkog kazališta mladih, potvrdila je Gradska skupština. Na posljednjem natječaju bila je jedina kandidatkinja, a ovo će joj biti četvrti mandat. Na čelo ZKM-a prvi put stigla je u prosincu 2014. godine, a ovaj reizbor znači da će Abramović Milković na toj poziciji biti čak šesnaest godina. 

Iako je diplomirala eksperimentalnu biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Snježana Abramović Milković profesionalni je život posvetila plesu i kazalištu. Nakon završene Škole za balet i ritmiku Ane Maletić, godinama je radila kao profesionalna plesačica suvremenog plesa, da bi 1992. postala umjetničkom voditeljicom Zagrebačkog plesnog ansambla. Godine 2000. osnovala je Festival plesa i neverbalnog kazališta u Svetvinčentu. Kao koreografkinja i suradnica za scenski pokret potpisuje rad na desecima dramskih predstava i opera u svim nacionalnim kazališnim kućama, te surađuje s najistaknutijim redateljskim imenima.

Tijekom njezina tri dosadašnja mandata, ZKM je postavio neke od najhvaljenijih i najnagrađivanijih predstava posljednjeg desetljeća, od "Hinkemanna" i "Tita Andronika" u režiji Igora Vuka Torbice, preko "Črne mati zemle" Dore Ruždjak Podolski, pa sve do "Braće Karamazovih" Olivera Frljića i "Višnjika" Ivana Popovskog.

Kako je kazala u nedavnom intervjuu za Večernji list, Abramović Milković je u prvom planu interes publike, odnosno "koliko kazalište uspijeva zaintrigirati ljude i koliko je uspjelo uspostaviti dijalog s publikom. Bez publike ne ide, ma koliko se mi možemo mjeriti nekim stručnim nagradama, što opet jako ovisi o tome tko su ljudi koji sjede u određenim žirijima, kakvo 'oko' imaju, što ih zanima... Mislim da se uspjeh mjeri i distribucijom predstava jer ako smo mi kazalište koje drugi – inozemna kazališta i međunarodni festivali – žele ugostiti, to znači da radimo dobar posao. To znači da ljude zanima što se zbiva u Hrvatskoj, u njenim kazalištima, i to je po meni također velik pokazatelj uspjeha. ZKM je toliko tražen u regiji da ne uspijemo ni odgovoriti na sve pozive, a podjednako je važna i europska i svjetska stepenica na koju smo se popeli".

Iako mnogi upravo ZKM smatraju najboljim zagrebačkim pa i hrvatskim kazalištem, ravnateljica o tome skromno kaže samo: "Užasno sam samokritična, što mi je ostalo još iz plesnih dana. U plesu nikada niste dovoljno dobri i uvijek može bolje. Samu sebe držim u tom uvjerenju i svima u kazalištu govorim: 'Idemo dalje!', uvjerena kako se može bolje, više..."

Snježana Abramović Milković kazalište Zagrebačko kazalište mladih ZKM

