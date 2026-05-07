Dijeljenje jednog intimnog videa započinje spiralu nasilja: Stanje u školama je gorući problem

Premijerom predstave "Ovo bi mogao biti moj razred" u petak 8. svibnja, koja progovara o gorućem problemu vršnjačkog nasilja, riječki HNK-u Ivana pl. Zajca obilježit će Dan Europe 9. svibnja.

Prije premijere predstave autora Jana Sameka, redateljice Anice Tomić te dramaturginje i suradnice na tekstu Jelene Kovačić, u foyeru HNK održat će se u 18 sati tribina "Iza kulisa: vršnjačko nasilje kao društveni problem" u suradnji s Europe Direct Rijeka i Europe Direct Primorsko-goranske županije. Na tribini će sudjelovati predstavnici relevantnih udruga, stručnjaci i srednjoškolci a uvodno će s obratiti intendantica Dubravka Vrgoč, gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić i zamjenik župana primorsko-goranskog Robert Matić.

Kroz razgovor s mladima i publikom otvorit će se pitanja nasilja u školama te izazova suvremenog odrastanja u stvarnom i digitalnom okruženju. Govorit će Anica Tomić, redateljica predstave, Maša Komadina iz udruge Uzor, Ines Lazarević iz Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo, Sara Sušanj iz Udruge Delta te Petra Vulelija, učenica riječke Ekonomske škole, a moderirat će riječke srednjoškolke Gabriela Dragnić i Pia Petričić Ferlin, najavljeno je iz HNK-a.

Prvi dio programa zaključit će himna Europske unije, "Oda radosti", u izvedbi Riječkog opernog zbora na balkonu riječkog HNK-a u 19 sati.

Premijera predstave "Ovo bi mogao biti moj razred" počinje u 19.30 sati. Nastala je u suradnji s riječkom Akademijom primijenjenih umjetnosti, predstava progovara o vršnjačkom nasilju, osobito u digitalnom svijetu, kao sustavnom društvenom problemu.

Priča prati skupinu srednjoškolaca čiji se svakodnevni život odvija između škole, društvenih mreža i noćnih izlazaka. Ono što počinje kao bezazlena igra i pokušaj uklapanja vrlo brzo postaje javno ponižavanje – dijeljenje jednog videa s intimnim sadržajem prate okrutni komentari i započinje spiralu nasilja.

U predstavi glume Nika Grbelja, Petar Baljak, Ana Marija Brđanović, Ana Vilenica, Dražen Mikulić, Anastazija Balaž, Aleksandra Stojaković Olenjuk, Damir Orlić, Jelena Lopatić te studenti prve godine diplomskog studija Glume pri Akademiji primijenjenih umjetnosti Tino Trkulja, Mateo Zvono, Sara Bunić i Karla Šoštarić.

Autor glazbe je Nenad Kovačić, scenografiju potpisuje Matija Blašković, a kostimografiju Manuela Paladin Šabanović. Suradnica za pokret je Lada Petrovski Ternovšek, autor videa Sven Mrkonjić, a oblikovatelj svjetla Dalibor Fugošić.