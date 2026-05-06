'Klaunska angažiranost temelji se na samoironiji, samoironija na humoru, a humor je uvijek ruban i politički nepodoban'

Poznati klaunovi i klaunese ponovno dolaze u naš grad, i to već sutra, 7. svibnja, jer počinje sedmi po redu Zagreb Clown Festival! Riječ je, naime, o manifestaciji u organizaciji Triko Cirkus Teatra koja se u posljednjih nekoliko godina profilirala kao vrlo važan festival klaunske umjetnosti u svijetu, a dokaz tome su i velika imena poput Davida Shinera, Gardi Hutter i Johna Towsena, od kojih su neki, u sklopu festivala, već nekoliko puta posjetili Hrvatsku.

Povodom sutrašnjeg otvaranja, razgovarali smo s Ivom Peter Dragan, klaunesom i umjetničkom direktoricom ZCF-a, koja nam je otkrila što nas očekuje na ovogodišnjem izdanju, ima li u klaunu društveno-političke angažiranosti i odgovornosti ili je sveden samo na zabavljačku industriju te zašto su žene godinama bile manje zastupljene u klaunskoj umjetnosti.

Sedmo izdanje Zagreb Clown Festival ove se godine održava od 7. do 10. svibnja. Koja je uloga i važnost festivala za hrvatsku i svjetsku klaunsku scenu?



Da, ove godine po sedmi put Zagreb postaje domaćin velikih imena svjetske klaunske scene i možda se neki pitaju zašto je to uopće važno za kulturu našega grada. Moram priznati da sam već odavno navikla na skeptičnost kad je u pitanju naš festival i klaunska umjetnost općenito. Prečesto se klaun pojavljuje samo u nekom negativnom kontekstu, čak mi se ponekad čini da je ime festivala u kojem je klaun centralna riječ ustvari teret festivala, da ta riječ donosi stigmu… Ipak, kao umjetničkoj voditeljici, nikada mi nije palo na pamet da to pokušam kamuflirati kako ne bi odbili sumnjičavu publiku, u smislu da i dalje programiramo vrhunske klaunske predstave, ali ih stavimo pod neki zajednički nazivnik koji skriva riječ klaun, primjerice festival neverbalnog teatra. Čini mi se da se već sedmu godinu zaredom uspješno nosimo s tim izazovima i da širimo publiku, nudimo joj nešto što nemaju prilike vidjeti na repertoarima naših kazališta, donosimo jedan drugačiji tip teatra kroz klauna - i to ne nužno klauna kroz cirkus, odakle ga većina ljudi poznaje i kamo ga svrstava, jer klaunska umjetnost postoji puno duže, čak stoljećima duže od cirkusa. Klauna poznaju sve kulture, od istoka do zapada; može ga se promatrati i dijakronijski kroz povijest, ali i sinkronijski sada, u ovom trenutku povijesti u raznim kulturama. Ta činjenica svakako nije dovoljno poznata našim sugrađanima, a usudila bi se reći i cijelom ovom dijelu Balkana.

Ovogodišnja tema festivala je proširivanje zone komfora te je inspirirana učenjima svjetski poznatog klauna i pedagoga Avnera Eisenberga. Recite nam nešto više o temi - kako ste je odabrali, zašto je baš danas važna, koliko je klaunu kao izvedbenom umjetniku ugodno ili neugodno biti u svojem tijelu, a koliko je i publici ugodno ili neugodno gledati klauna, zašto ga često vole ili ne vole, i zašto je klaun toliko stigmatiziran.



Vezano uz prethodni odgovor, mislim da naš festival oduvijek pokušava proširiti zonu komfora kod publike, i to upravo zbog toga da publika prihvati klaunsko kazalište kao ravnopravno bilo kojoj drugoj vrsti teatra. Ove godine to je i naša službena tema, jer klaun ustvari uvijek širi zone svog komfora, ili granice ugode, svjesno se eksponirajući ne kroz ulogu koju igra, već kroz svoju osobnost. Klaun, za razliku od glumca, na drugačiji način pristupa ulozi - dramski glumac gradi ulogu na način da se pokuša staviti u kožu tog lika kojeg igra, dok se u klaunskom kazalištu protagonist, klaun, pita kako ja doživljavam ono što se nekom liku kojeg igram događa, kako se kroz mene reflektira taj karakter. Time riskira puno više, jer otkriva dijelove samoga sebe.



Dakle, da se vratim na vaše pitanje, nekako smo shvatili da je to goruća tema za nas ljubitelje klaunskog kazališta i odlučili smo je staviti u fokus. Mislim da je to zapravo i goruća svjetska tema… Ako pogledamo oko sebe lako je uvidjeti smo konstantno bombardirani nekim osobnim slobodama, političkom korektnošću, načinima komunikacije…. Ne kažem da se neke granice ne trebaju poštivati, ali mislim da se danas nalazimo na nekoj prekretnici kada ćemo ili shvatiti da nam se pod krinkom osobnih sloboda nameće sve više restrikcija, ili ćemo, kako bismo to nadišli, proširiti svoje zone komfora i opet moći iskreno, bez zadrške, komunicirati a da se nitko ne nađe povrijeđen.

Klaunesa i umjetnička direktorica Zagreb Clown Festivala Iva Peter Dragan Foto: Milan Kovačević

Recite nam nešto više o ovogodišnjem programu. Koje ćemo predstave moći vidjeti na nadolazećem izdanju Zagreb Clown Festivala?



Ove godine publika će moći pogledati ukupno sedam predstava koje na neki način povezuje ovogodišnja tema. U odabiru predstava za festival, a svake godine ih na javni poziv javi sve više, vodimo se nekim kriterijima, a to su prije svega izvrsnost, jer želimo da festival raste i kvalitetom, a ne samo kvantitetom, zatim da se izabrane predstave uklapaju u temu, da do sada nisu bile izvođene u Zagrebu jer želimo publici na festivalu predstaviti ono što inače nemaju prilike vidjeti, a tome na neki način i služe festivali… Također želimo da predstave budu raznolike, ali unutar manire klaunskog kazališta.



Tako ove godine imamo čast ugostiti čak tri španjolske predstave. Festival otvara Carlo Mo koji u predstavi “hOy” tematizira poimanje vremena, zatim duo Cia La Buffa s predstavom “Ni fú, ni fá”, koja progovara o ograničenjima i blagodatima sestrinskog odnosa. U njihovoj se predstavi posebno ističe činjenica da klaunsko kazalište polazi od istine samih izvođača, u ovom slučaju to su dvije izvođačice, sestre, koje na pretjeran, karikaturni način prezentiraju svoje stvarne sestrinske odnose, a u kojemu se svi mi koji imamo sestre posebno dobro možemo prepoznati, a naravno, u nekom smislu tematiziraju i sve ljudske odnose - i pozitivne i negativne. Od španjolskih predstava ove godine je tu i legendarna Pepa Plana, jako dobro poznata svjetskoj i španjolskoj kazališnoj i klaunskoj publici. Mislim da će ona prvi put nastupiti u Hrvatskoj i to sa svojom najnovijom predstavom “A Cada Pas”. Tu je još i predstava švicarske La Compagnia Due koja je namijenjena za sve generacije, oni progovaraju o opasnostima na jedan fizički slapstick način, a istaknula bih i predstavu njemačko-američke klaunice Iman Lizarazu koja govori o nesanici, a naposljetku i predstavu “Bedutzed” američkog klauna Michaela Zerphija koji govori o tome što klaun radi kada ode u mirovinu. Opet radi se o sasvim osobnoj, intimnoj ispovijesti… Naposljetku, novost koju uveli prošle godine, a nastavljamo i ove, jest da jedan dan bude rezerviran za festivalski cabaret u kojem svoje kratke forme izvode svi izvođači festivala, a pridružuju im se i hrvatski klaunovi. Ove godine ta večer biti će drugog dana festivala, 8. svibnja.

Spomenuli ste španjolsku klaunicu Pepu Planu, koja će održati majstorsku klaunsku radionicu za žene i zatvoriti festival, a u Zagreb dolazi i američki klaun John Towsen. Što gostovanja velikih imena poput Davida Shinera, Gardi Hutter i već spomenutih umjetnika govori o međunarodnom utjecaju festivala?



Da, svake godine dio našeg festivala je majstorska radionica koju provodimo u sklopu našeg dugogodišnjeg projekta Klaunska platforma. Ove godine radionicu vodi Pepa Plana i rezervirana je samo za polaznice, klaunice, dakle samo za žene. Zanimljivo je da smo do sada održali niz majstorskih radionica, i većinom su polaznice bile žene, pa kad nam je Pepa Plana ponudila ovu radionicu koja je namijenjena samo ženama, pomislili smo, zašto ne. Što se edukacije tiče, imamo sreću da je veliki broj poznatih klaunova i pedagoga gostovao na našem festivalu. David Shiner i John Towsen već nekoliko puta, a imamo dogovorene majstorske radionice na festivalu do 2028. Sljedeće godine radionicu će voditi Gardi Hutter, a 2028. Doloreze Leonard.

Tko su zapravo klaunovi, što oni svojim izvedbama pokušavaju donijeti na scenu? Što publici, u terapeutskom smislu, donosi svaka ovakva izvedba?



Klaunovi su umjetnici koji se ne žele odijeliti od svoje publike. Prečesto se danas događa upravo to da su se publiku shvaća bitnom u nekom ekonomskom i metafizičkom smislu, ali kazališta nema bez publike; ako nema direktne povezanosti izvođača i publike događa se zastranjenje - dolazimo u kazalište gledati žive ljude, a prečesto gledamo samo slike bez osjećaja za činjenicu da je pred nama živi glumac. U klaunskom kazalištu veza je direktna, ne nužno direktna u smislu da se glumac obraća gledateljima, već se neposrednije osjeća da je izvođač, klaun, svjestan da je pred njim živa publika, nema četvrtog zida. Emocija, smijeh, reakcija publike je nešto što klaun uzima u obzir i na to reagira svojom emocijom. Ta emocija postaje zajednički jezik i spona između klauna i gledatelja i biva katarzična a time i terapeutska. Takva izvedba koja uključuje publiku puno je riskantnija za obje strane. Izvođač ne plovi sigurnim lukama i onime što je uvježbao u procesu proba, a gledatelj ne biva ušuškan u tami gledališta. Obje strane su aktivne, a ta direktna povezanost sigurno je jedan od razloga zašto kazalište i dalje opstaje kao forma, unatoč tehnološkim inovacijama.

Foto: Jasenko Rasol

Ima li u klaunu društveno-političke angažiranosti i odgovornosti ili je sveden samo na zabavljačku industriju? Je li samoironija politička provokacija?



Samoironija je sama po sebi terapeutska, ona nam pomaže da ne stvaramo neke lažne slike o sebi pred samima sobom i pred drugima. Kad stvaramo idealne slike sebe, onda sami sebe razočaramo i bivamo frustrirani, a frustrirani nismo dobri niti za sebe niti za bližnje. Pristanak na pokazivanje nesavršenosti samo po sebi je politički čin jer ne pristajemo na obmanu. Nije nužno o socijalno-političkim pitanjima progovarati filozofski ili razumski, ponekad je dovoljno da sam spremna podijeliti ono što sama kod sebe primjećujem i pustiti to u javnost. Suočen sa samoironijom drugoga, čovjek postaje samoironičan jer se prepoznaje - prepoznaje slične obrasce ponašanja, prepoznaje osobne blokade, predrasude i spreman ih je priznati. Osoba koja nema imperativ prikazivati sebe kroz prizmu savršenog člana društva, jer je to nemoguće biti, a nameće nam se kao ultimativna potreba, spremnija je prihvatiti nedostatke drugoga čime se rađa empatija. Mislim da je to također politički statetment. Ne treba se sve zasnivati na manifestima, a da bi bilo shvaćamo kao angažirano. Klaunska angažiranost temelji se na samoironiji, samoironija na humoru, a humor je uvijek ruban i politički nepodoban.

Ako promotrimo klaunsku scenu, vidjet ćemo da su većina umjetnika muškog roda, no u organizaciji vašeg festivala su samo žene. Mijenja li se položaj žena posljednjih godina u klaunskoj industriji?



Svakako su u ovoj profesiji žene manje zastupljene, no to se u zadnje vrijeme polako mijenja. Zanimljiva su, i vjerojatno točna, razmišljanja da je to zato što klaunska umjetnost podrazumijeva da prikazujemo sami sebe u situacijama koje su nespretne, neprivlačne, u kojom pokazujemo dijelove sebe koje u društvu, koje konstantno očekuje perfekciju, svatko pokušava sakriti. Od žena se još više očekuje da budu savršene, da budu sređene, pristojne, očekuje se da budu tihe, jednostavnije rečeno, očekuje se da budu bez mana. I zato ih je publika možda prije teže prihvaćala u ovom stilu. Danas se to mijenja. Ranjivost je također karakteristika klaunskog kazališta, protok emocija, a tu su žene možda otvorenije od svojih muških kolega. Spremnije su dijeliti osjećaje. I dok su muški spremniji podijeliti svoju nespretnost, žene s su spremnije na pokazivanje osjećaja bez zadrške, bez straha i srama, no ništa, naravno, nije crno bijelo….

Zagreb Clown festival održavate već sedam godina, koliko je festival sada vidljiv, prepoznat, posjećen, koliko se razvio tijekom godina? Je li klaunska umjetnost u Hrvatskoj još uvijek na margini ili postaje više prihvaćena u odnosu na prve godine održavanja festivala?



Ako uspoređujemo dramske forme, onda nije teško zaključiti da je komedija inferiorna tragediji u smislu prihvaćanja od strane obrazovanih. Komedija je za one neuke. Upravo zbog tog “kralj je gol” momenta mnogi ju izbjegavaju. I zbog te činjenice da se bavimo humorom, pa još u klaunskoj maniri, čest je kamen spoticanja u širenju publike. Klaunska umjetnost je još rubnija od komedije, ali mislim da smo našu zajednicu uspjeli osloboditi nekih takvih predrasuda, barem djelomično. Svake godine bilježimo rast publike, a Zagreb Clown Festival je u svjetskoj klaunskoj zajednici prepoznat i cijenjen festival, poznat među kolegama. S te strane možemo biti zadovoljni svojim dosadašnjim djelovanjem, što, naravno, ne umanjuje našu odgovornost da i dalje radimo predano i dobro.