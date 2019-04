Zatvorite kafić,  ali nemojte uništiti kino Europa!

Dugo se građani Zagreba nisu tako brzo i odlučno okupili u obranu nekog od simbola gradske kulture kao u subotu popodne pred kinom Europa, koje bi odlukom gradskog poglavarstva uskoro moglo biti zatvoreno. Podsjetimo, koncesiju za upravljanje Europom ima Propeler film, produkcija koja organizira i Zagreb Film Festival. Upravljanje kinom preuzeli su nakon akcije “Daj mi kino” kojom su 2006. godine građani okupljeni oko Hrvatskog filmskog saveza uspjeli spasiti taj prostor od prenamjene ili propasti.

Kampanja za spas

- Bilo je to vrijeme u kojem je investicijski fond koji je preuzeo imovinu nekadašnjih Kinematografa preprodavao zagrebačka kina. Kino Europa, nekadašnji Balkan, bilo je zatvoreno i govorilo se da bi u njemu mogao niknuti trgovački centar, a u nekom trenutku spominjala se i prenamjena u kazališnu dvoranu. Kako u to vrijeme gotovo nije bilo preživjelih nezavisnih kina, odlučili smo pokrenuti kampanju za spas Europe. Htjeli smo natjerati Grad Zagreb da otkupi to kino i omogući da se u njemu i dalje prikazuju filmovi - prisjetila se Diana Nenadić iz Hrvatskog filmskog saveza.

Upravo ona pokrenula je akciju u koju su se uključile brojne strukovne udruge, festivali i kulturni programi, ali i filmaši poput Zorana Tadića, Vinka Brešana, Ante Peterlića, Veljka Bulajića, Nenada Puhovskog, Ive Škrabala…

- S obzirom na njegovo producentsko iskustvo, pitala sam Borisa T. Matića da nam pomogne snimiti nekoliko kratkih filmova kojima bismo se zalagali za spas kina. Akcija je zaista imala ogroman odjek i pokazala da je ljudima stalo da spase najstariju zagrebačku kinodvoranu. Stojeći pred gomilom koja je potpisala našu peticiju, gradonačelnik Bandić tada nam je rekao: Hvala što ste me natjerali da kupim ovo kino - prisjetila se Diana Nenadić.

Upravljanje kinom tada je ponuđeno Borisu T. Matiću, koji je kasnije prošao i na natječaju za desetogodišnju koncesiju. Ona je uključivala upravljanje kinom i pridruženim kafićem.

- Nakon ulaska u prostor uložili smo dva milijuna kuna našeg privatnog novca kako bi kino uopće nastavilo s radom. Novac zarađen u kafiću reinvestiramo u modernizaciju kina i plaće zaposlenika. Ukupno 45 ljudi koji danas rade za kino Europa plaćamo vlastitim zarađenim novcem, a od 420 tisuća kuna koje za kino godišnje dobivamo od Grada, 380 tisuća im vraćamo najmom prostora. Neki tvrde da smo tu zbog kafića, ali kafić je uvijek bio u službi kina i njegovih posjetitelja. Što se nas tiče, zatvorimo kafić, ali zadržimo kino! - ističe Boris T. Matić. Još prije četiri godine, kaže, nudili su gradu da provedu temeljitu obnovu kina, pa ne razumiju kako ih se sada izbacuje pod krinkom obnove. Još je čudnije što u Gradu tvrde da će se kino renovirati novcem iz fondova EU, iako se svi stručnjaci slažu da je za pripremu projektne dokumentacije i zadovoljavanje europskih procedura potrebna godina do dvije, a ne nekoliko mjeseci!

Mnogi se pitaju, a Grad ne odgovara: ako Propeler film ode iz kina Europa, koje je u njegovu upravljačkom mandatu proglašeno najboljim europskim nezavisnim kinom i postalo je dom brojnih kulturnih manifestacija, što će se ondje dalje događati?

Privatni poduzetnik

S obzirom na to da je Ministarstvo kulture 2013. godine zaštitilo kino Europa kao kulturno dobro, ono se ne može potpuno prenamijeniti. Prema neslužbenim informacijama, upravljanje kinom moglo bi biti povjereno nekom gradskom centru za kulturu, što bi građane Zagreba koštalo mnogo više od trenutačnog aranžmana, a kafić – privatnom poduzetniku.