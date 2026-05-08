Milansku Scalu zamijenila je parlamentom. Slavna mađarska sopranistica postaje zastupnica

Hina
08.05.2026.
u 14:35

Andrea Rost u subotu će postati zastupnica na listi Tisze, koja se sastoji redom od političkih početnika. Peter Magyar kani je imenovati povjerenicom za kulturu zaduženom za područje glazbe. U novome mađarskom parlamentu više od četvrtine novih saborskih zastupnika činit će žene, što je rekord u ovoj srednjoeuropskoj državi od 9,5 milijuna stanovnika

Post-Orbanovo doba, čini se donosi dašak različitosti u parlament u kojemu će slavna mađarska sopranistica Andrea Rost u subotu postati zastupnica na listi Tisze, koja se sastoji redom od političkih početnika.

Nakon što je zablistala u ulogama u milanskoj Scali, njujorškom Metropolitanu i Bečkoj državnoj operi, 63-godišnja sopranistica odlučila je prijeći s operne pozornice u političku arenu.

Rođena u Budimpešti, dio djetinjstva provela je u gradu Szolnoku, u središnjoj Mađarskoj, gdje je osvojila zastupničko mjesto. Studirala je na Akademiji Liszt u Budimpešti prije nego što se 1994. proslavila u milanskoj Scali ulogom Gilde u Verdijevu Rigolettu.

Jedna je od prvih istaknutih osoba na mađarskoj kulturnoj sceni koja je podržala pokret Petera Magyara, nastupivši na skupu već u travnju 2024., samo nekoliko tjedana nakon što se proeuropski konzervativac pojavio na političkoj sceni.

"Da bi ova zemlja krenula naprijed trebaju nam promjene i moramo moći glasati za tim koji istinski ima na umu interese Mađara", rekla je nedugo nakon toga za novine lijevog centra - Nepszavu.

Nakon što je postala ključna u Tiszinoj izbornoj kampanji, otkrila je da je to rezultiralo i određenom cijenom - manjim brojem poziva za nastupe u Mađarskoj.

Peter Magyar kani je imenovati povjerenicom za kulturu zaduženom za područje glazbe.

U novome mađarskom parlamentu više od četvrtine novih saborskih zastupnika činit će žene, što je rekord u ovoj srednjoeuropskoj državi od 9,5 milijuna stanovnika.

I gotovo svih 141 članova konzervativne stranke Tisze od ukupno 199 zastupnika, politički su početnici, što je namjeran izbor njihova vođe i budućeg premijera, Petera Magyara.

Ključne riječi
parlamantarni izbori Mađarska sopranistica Andrea Rost

