Moćna izložba Dubravke Lošić: Svečano otvoren hrvatski paviljon na Venecijanskom bijenalu

U venecijanskoj Palači Zorzi danas svečano je otvoren hrvatski paviljon ovogodišnjeg, 61. Venecijanskog bijenala. Pod nazivom "Potaknuta strahom i ljepotom", riječ je o izložbi umjetnice Dubravke Lošić i kustosa, ravnatelja NMMU Branka Franceschija.

"Umjetnička karijera Dubravke Lošić proteže se kroz četiri desetljeća koja ovdje predstavljamo, no zahvaljujući njenom načinu rada i umjetničkom procesu, njena se djela mogu primijeniti na različite lokacije, prostore, kontekste. U svakoj od tih iteracija mijenjaju svoje značenje, ali uvijek su moćna, što je nešto čemu se u njenom radu divim. U mojoj viziji, Dubravkin rad djeluje kao snažna ekspresija drame, traume i ljepote postojanja. Ne nameće vam jednu izjavu, jednu ideju, već vas potiče, kroz svoju nevjerojatnu i specifičnu vizualnost, da to osjetite i učinite vašim. I samim nazivom izložbe, 'Potaknuta strahom i ljepotom', želimo vam reći da, bez straha, dopustite da vas ljepota ovog rada potakne", kazao je Franceschi, dok se umjetnica zahvalila svima koji su je podržali i omogućili da se ovaj projekt i ostvari.

"Hvala vam što ste došli i što ste nas podržali. Došli ste Dubrovnika, Zagreba, Hrvatske, Venecije, New Yorka... To mi strašno puno znači. Najljepša hvala Branku Franceschiju koji me predložio, hvala ministrici Nini Obuljen Koržinek na ukazanom povjerenju koje smo, nadam se, opravdali. Hvala našim donatorima Zakladi Adris, Turističkoj zajednici grada Zagreba, Orbicu, svim mojim prijateljima. Teško je uopće nabrojati sve koji ste nam pomogli i doprinijeli ovom cijelom projektu", rekla je Lošić.

Ministrica kulture i medija RH, Nina Obuljen Koržinek, osvrnula se pak na trenutak u kojem se hrvatski paviljon otvara i napetost koju osjećamo, kako u svijetu, tako i ovih dana na Venecijanskom bijenalu.

"Ovogodišnji Bijenale odvija se u iznimnom kontekstu. Kontekstu svijeta koji je neprijateljski nastrojen prema onim vrijednostima koje pogone umjetnost i kulturu. Onim ljudima koji danas djeluju u umjetnosti i kulturi nije lako šutjeti. I ne bismo smjeli šutjeti o svijetu u kojem živimo. Umjetnost ima glas i umjetnost često progovara o političkim temama, ali nije dobro kada umjetnost se umjetnost politizira. I stoga se nadam da će umjetnost ovdje u Veneciji pobijediti, kao što pobjeđuje već desetljećima, i da će ovo ostati mjesto dijaloga, razmjene, razgovora - o traumama i problemima, ali i prvenstveno mjesto na kojem možemo učiti, vidjeti i iskusiti umjetnost, odati počast umjetnicima i biti zahvalni na onome što nam umjetnici pružaju. Ja sam na tome neizmjerno zahvalna ovoj umjetnici koja stoji pored mene danas, ali i svima vama koji ste ovo omogućili. Pozivam vas da uživate u izložbi", kazala je ministrica i proglasila hrvatski paviljon otvorenim.

A dok se hrvatski paviljon službeno otvarao, ispred Giardina na venecijanskoj Via Garibaldi, odvijao se veliki prosvjed kulturnih radnika i umjetnika. Ujedinjeni u organizaciji pokreta Art Not Genocide, prosvjedovali su protiv sudjelovanja Izraela na Venecijanskom bijenalu. Podsjećamo, predotvaranje Bijenala koje traje od 6. svibnja, obilježile su brojne prosvjedne akcije, uključujući i performans umjetničkog kolektiva Pussy Riot ispred ruskog paviljona. Hrvatska se, također, našla među zemljama koje bojkotiraju sutrašnje službeno otvorenje Bijenala, zbog stava organizacije o sudjelovanju Rusije.