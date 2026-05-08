Venecijanski Bijenale na rubu kaosa

FOTO Paviljoni zatvoreni i Giardini pusti zbog štrajka za Palestinu, najavljen veliki prosvjed

Foto: reuters
1/11
VL
Autor
Tia Špero
08.05.2026.
u 14:57

Ovogodišnju svjetsku smotru umjetnosti u Veneciji obilježavaju žestoki prosvjedi i političke kontroverze. Nakon što je umjetnički kolektiv Pussy Riot prije dva dana blokirao ruski paviljon, trenutno traje štrajk solidarnosti s Palestinom koji prijeti paralizom cijelog Bijenala

Dan uoči službenog otvaranja 61. Venecijanskog bijenala, najprestižnije svjetske izložbe suvremene umjetnosti, napetost je na vrhuncu. Nakon niza prosvjednih akcija posljednjih dana, za danas najavljen je štrajk solidarnosti za Palestinu koji bi trebao kulminirati velikim skupom umjetnika, kustosa i kulturnih radnika na jednoj od glavnih ulica u Veneciji, Via Garibaldi. Zbog toga su, od jutros, brojni posjetitelji venecijanskih Giardina gdje se nalazi velik dio nacionalnih paviljona, brojni posjetitelji, uključujući i nas "poljubili vrata". 

Naime, na ulazima u niz paviljona, uključujući one Austrije, Španjolske, Belgije, Egipta, Japana i Nizozemske, nalaze se obavijesti o zatvaranju i plakati s natpisima poput "Palestina je budućnost svijeta". Akciju je organizirala aktivistička skupina Art Not Genocide Alliance (ANGA) u suradnji s lokalnim kulturnim organizacijama i talijanskim sindikatima, pozivajući sve sudionike na kolektivno odbijanje normalizacije izraelske prisutnosti u kulturnim prostorima.

Ovaj štrajk eskalacija je kampanje koja je započela još u ožujku, kada je ANGA upravi Bijenala uručila otvoreno pismo u kojem zahtijeva isključenje Izraela. Pismo je dosad potpisalo više od 230 sudionika ovogodišnje izložbe, među kojima je 113 umjetnika i 38 kustosa.

Podsjećamo, već drugog dana predotvaranja, ruski paviljon u Giardinima bio je prisiljen privremeno zatvoriti svoja vrata nakon što je aktivistička grupa Pussy Riot ispred njega izvela prosvjednu akciju. Noseći svoje prepoznatljive ružičaste fantomke, četrdesetak aktivistica, kojima su se pridružile i članice feminističke grupe Femen, zapalile su dimne bombe u bojama ukrajinske zastave i svirale zaglušujući punk, a sve je bilo popraćeno parolama poput "Krv je ruska umjetnost" i "Kustos Putin, leševi uključeni". Nakon toga, u ruski paviljon, gdje se nalazi instalacija "Drvo je ukorijenjeno u nebu", posjetitelji su mogli ući, no čuvao ga je čitav odred naoružanih karabinjera. 

 Također, prošlog tjedna je cjelokupni peteročlani međunarodni žiri za dodjelu nagrada podnio ostavku. Prethodno su najavili da za prestižnog Zlatnog lava neće razmatrati umjetnike iz zemalja optuženih za zločine protiv čovječnosti, što se odnosilo na Izrael i Rusiju, a zatim su kolektivno dali ostavke. 

Artmarkova zagrebačka aukcija

Hrvatska naiva vraća se u fokus! Održana najuspješnija aukcija poslijeratne i suvremene umjetnosti s prodajom od 300 tisuća eura

Aukcija održana u Galeriji Kranjčar potvrdila je snažan interes hrvatske publike za umjetnost nastalu nakon 1950-ih godina. Najznačajniji rezultat večeri ostvarilo je djelo “Muzičari” Miljenka Stančića, prodano za više od 32 tisuće eura, dvostruko premašivši početnu procjenu. Veliko zanimanje izazvalo je i djelo “Istra” Matije Skurjenija, koje je nakon nadmetanja kroz čak 25 licitacijskih koraka dosegnulo cijenu od 16 tisuća eura

