Matić: Već pet godina pokušavamo uspostaviti komunikaciju s Gradom o obnovi

Kino Europa u nedjelju prestaje s radom. Na taj potez odlučila se uprava kina i direktor Zagreb Film Festivala Boris T. Matić nakon što su u petak primili dopis Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu grada u kojem stoji kako je kinu nužna adaptacija te da ugovor o zakupu istječe 1. lipnja, nakon čega bi Europu trebali predati u posjed Gradu Zagrebu. Radi li se tu doista o iskrenoj namjeri Grada da se Kino Europa obnovi ili će se povijest ponoviti, još se ne zna, no za pretpostaviti je da su gradske vlasti kinu Europa namijenile sudbinu kina Zagreb, na mjestu kojeg je, unatoč brojnim prosvjedima građana, niknuo Centar Cvjetni. Već se neko vrijeme šuška i o mogućim prenamjenama prostora, u narodnjački klub ili restoran, no voditelj kina Europa Hrvoje Laurenta rekao nam je kako oni do jučer nisu znali što im se sprema.

- Već pet godina pokušavamo uspostaviti komunikaciju s Gradom o obnovi Kina, a ponudili smo i nekoliko modela, među ostalim i da mi sami o svom trošku pokrenemo postupak obnove no nikakav odgovor nismo dobili – rekao je Laurenta za Večernji list.

Ipak, iz Grada tvrde kako će Europa ostati kulturna ustanova. Obnova je nužna, govore nam neslužbeno, jer je krovište u lošem stanju, kao i interijer, a grijanje polufunkcionalno i skupo.

Saznajemo i kako uprava Kina nije dobila uvid u dokumentaciju potrebnu za pokretanje obnove niti su počeli pripremni radovi, a i nije im sasvim jasno zašto bi se Kino moralo u potpunosti zatvoriti, kada se programi, unatoč radovima, mogu barem parcijalno provoditi.

Na pitanje zašto se postojeći ugovor, odnosno onaj koji ZFF ima do 1. lipnja nije produžio već sad, iz Grada odgovaraju da je to nemoguće.

- Jedna od stavki je najam, koji mjesečno iznosi oko 30 tisuća kuna. Pretpostavljamo da zakupcu nije u interesu plaćati prostor koji ne može koristiti - kažu u Gradu pa dodaju kako je upravo isticanje ugovora sa ZFF-om bila prilika da se uđe u prostor i renovira ga se bez, što god to značilo, "dodatnih komplikacija oko dogovora s korisnikom kina".

No, kako saznajemo, čini se da je Grad u svom naumu da sve prođe bez komplikacija zapravo stvorio dodatne probleme.

- Gradonačelnik Bandić osobno je potpisao odluke o otkazivanju svih manifestacija koje su planirane i dogovorene za ostatak godine, za koje su osigurana sredstva od Ministarstva Kulture, Europske unije i samog Grada Zagreba. Osobno je potpisao i otkaze ugovora o radu za čak 20 radnika i više od 25 suradnika, čime efektivno na cestu izbacuje pedesetak ljudi. Zbilja sjajno za stranku koja se naziva Strankom rada i solidarnosti – kazao nam je Hrvoje Laurenta.

Ipak postoji nada da Kino Europa neće prestati s radom bar do lipnja. Iz uprave doznajemo kako će za utorak zakazati obraćanje javnosti sa svim detaljima i odlučiti hoće li se barem dio dogovorenog programa ipak odviti. Građani su se međutim munjevitom brzinom organizirali te će večeras u 19 sati ispred Varšavske 3 održati prosvjedno okupljanje.

- Reakcije građana su fantastične, oni su svjesni da je ovo kulturocid, ali i da je priča puno šira. Vidljivo je kako je ljudima dosta ovakvog upravljanja gradom – zaključio je Laurenta.

Prva manifestacija koja je pogođena odlukom o zatvaranju kina je Festival tolerancije koji je trebao započeti u nedjelju. Ništa nije ukazivalo na to da se Festival neće odviti u Europi, a iz organizacije javljaju kako su ih o tome obavijestili tek jučer te su o razlozima saznali iz medija. Svečano otvaranje, zakazano za nedjelju u 19 sati, premješteno je u kino Studentskog centra.

- Ovo je metak u koljeno dva dana prije otvaranja festivala. Računali smo na Europu i to nam je bio veoma važan prostor. Sretni smo ipak što su nam Studentski centar i druga kina priskočili u pomoć pa ćemo otvaranje i većinu programa prebaciti u SC, koji je dovoljno velik i da ugosti i čitav niz popratnih programa – ispričao nam je producent festivala Hrvoje Pukšec.

Ovo je samo posljednji u nizu pokazatelja netransparentnog načina provođenja kulturne politike u Hrvatskoj zadnjih godina. Vijest o zatvaranju kina koje je već godinama dom brojnim kulturnim manifestacijama i jedno od rijetkih mjesta čija se ponuda razlikovala od uobičajenog kino programa, dolazi nakon prosvjeda organizacija nezavisne kulture i neprofitnih medija zbog rezova Ministarstva kulture i naprasnog gašenja programa Kulture promjene u SC-u.

Pritom je važno naglasiti da je većina programa koji su se odvijali u Kinu Europa, uključujući i nadolazeći Festival tolerancije bila potpuno besplatna. Oglasila se o svemu tome danas i ministrica kulture, rekavši kako je ona protiv zatvaranja kina.

- Gradovi moraju voditi računa da se prostorima kulture jako teško natjecati s nekim komercijalnijim aktivnostima i da u središtima naši gradova moramo čuvati kina i galerije, antikvarijate, pronalaziti prostore za knjižare. Kultura mora biti u središtima gradova jer je to ono što obilježava svaki grad, što ga čini gradom – izjavila je za Hinu.

Samo par sati prije prosvjeda građana koji Kino Europa smatraju jednim od posljednjih bastiona kulture koji Zagreb čine Zagrebom iz Grada nas i dalje uvjeravaju kako će sutra Festival tolerancije, kako je i dogovoreno, otvoriti gradonačelnik Milan Bandić i to - u kinu Europa.