radovi bi trebali početi u rujnu

FOTO/VIDEO Grad Bjelovar kupio Kuću Bakić za gotovo 600 tisuća eura, pretvorit će je u muzej

Bjelovar predstavio projekt „ITU – Kuća Bakić: novi život kulturne baštine kroz muzejsku interpretaciju“
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
1/11
VL
Autor
Hina
08.05.2026.
u 14:25

Grad Bjelovar prijavit će se na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za bespovratnih četiri milijuna eura za obnovu i prenamjenu rodne kuće kipara Vojina Bakića u kulturno-muzejski objekt, najavio je u petak gradonačelnik Dario Hrebak.

Poziv je otvoren 28. travnja i traje do 29. svibnja, a provodi se u postupku izravne dodjele što znači da se jedino Grad Bjelovar može prijaviti kao nositelj projekta, u partnerstvu s bjelovarskim Gradskim muzejom.

Ukupna procijenjena vrijednost projekta je gotovo pet milijuna eura, od čega je 3.965.795,08 eura bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma, a preostali dio podmirit će Grad iz vlastitih novčanih sredstava.

"Kuća je simbol Bjelovara kojeg želimo ostaviti za sobom. Obnovom želimo promijeniti percepciju Bjelovara kao grada bez perspektive i pokazati da se kulturni i gospodarski život ponovno dižu", rekao je Hrebak na konferenciji za novinare.

Grad Bjelovar kupio je "Kuću Bakić" za 594 tisuće eura

S radovima se planira krenuti krajem rujna, uz paralelno provođenje postupka javne nabave. Ugovor s Ministarstvom očekuje se za tri do četiri mjeseca, a projekt mora biti dovršen do 2028.

Projektant Mladen Carek iz tvrtke Prostor Eko d.o.o. objasnio je da je zgrada uvrštena na listu zaštićenih kulturnih dobara te da projekt predviđa potpunu rekonstrukciju objekta koji će imati izložbene prostore, radionice, suvenirnicu i multifunkcionalnu dvoranu. U dvorištu će se urediti park s fotonaponskim elektranama.

Ravnateljica Gradskog muzeja Bjelovar Marijana Dragičević istaknula je da će najveći dio sadržaja biti posvećen kiparu Vojinu Bakiću, rođenom Bjelovarčaninu i jednom od najznačajnijih hrvatskih kipara 20. stoljeća. Uz njega će se predstavljati i drugi poznati Bjelovarčani - pisci Goran i Snježana Tribuson te fotograf Tošo Dabac.

