David Attenborough slavi 100. rođendan! Čestitala mu kraljevska obitelj, osvanuo njegov portret u pijesku, BBC sprema specijal

Sir David Attenborough, čovjek čiji je umirujući glas generacijama bio prozor u čudesni svijet prirode, danas slavi svoj 100. rođendan. Iako se nadao da će stogodišnjicu obilježiti u miru, svijet je imao drugačije planove. "Potpuno sam preplavljen rođendanskim čestitkama", poručio je u audio poruci, zahvalivši svima, od predškolskih grupa do domova za starije.

Njegov jubilej slavi se globalno: od svečanog koncerta u londonskom Royal Albert Hallu i posebnog programa na BBC-ju, do video poruka na Piccadilly Lightsu i čestitki kraljevske obitelji i brojnih svjetskih zvijezda. Rijetko tko u povijesti je na tako univerzalan i isključivo pozitivan način utjecao na toliko ljudi, postavši, kako mnogi kažu, "najveće nacionalno blago" Velike Britanije - titula koju on sam skromno odbija.

Njegov put započeo je prije više od 70 godina. Nakon što je diplomirao prirodne znanosti na Cambridgeu i odslužio vojni rok u mornarici, 1950. godine zaposlio se na BBC-ju. Zanimljivo, nakon prvog pojavljivanja na ekranu, jedna zabilješka sugerirala je da ga se više ne koristi kao voditelja jer su mu "zubi preveliki". Srećom, nitko je nije poslušao. Već 1954. godine, serijalom "Zoo Quest", Attenborough je postavio temelje modernog prirodoslovnog dokumentarca. Umjesto studijskog snimanja, odveo je kamere u divljinu Bornea i Madagaskara, donoseći egzotične životinje u dnevne boravke publike. Kasnije je kao direktor programa na BBC-ju bio zaslužan za uvođenje televizije u boji i emitiranje kultnog "Letećeg cirkusa Montyja Pythona", no uredski život nije bio za njega. Napustio je visoku poziciju kako bi se vratio svojoj prvoj i najvećoj ljubavi - prirodi.

Portret Davida Attenborougha na plaži u Morecambeu u Velikoj Britaniji Foto: Phil Noble/REUTERS

Ta odluka dovela je do stvaranja "Života na Zemlji" ("Life on Earth") 1979. godine, revolucionarnog serijala koji je zauvijek promijenio žanr. S golemim budžetom i snimanjem koje je trajalo tri godine, Attenborough je ispričao priču o evoluciji na način na koji to nitko prije nije učinio. Upravo je u toj seriji snimljena danas legendarna scena njegova susreta s planinskim gorilama u Ruandi. Dok je smireno sjedio među njima, objašnjavajući njihovu nježnu prirodu, mlade životinje su mu prišle i počele se igrati s njim. Taj neponovljivi trenutak televizijske povijesti zacementirao je njegov status najomiljenijeg svjetskog prirodoslovca, čovjeka kojem životinje vjeruju i koji publici može prenijeti čudo izravnog kontakta s divljinom.

Tijekom svoje duge karijere David Attenborough posjetio je i Hrvatsku, snimajući za serijal "Zeleni planet" ljepote Plitvičkih jezera Foto: Jane Barlow/PRESS ASSOCIATION

Nakon "Života na Zemlji", uslijedili su deseci legendarnih serijala koji su pomicali granice dokumentaristike, poput "Plavog planeta" i "Planeta Zemlje". Koristeći najnoviju tehnologiju, od mikroskopskih kamera u "Životu u šikari" do HD i 4K snimki u kasnijim projektima, njegov tim donosio je prizore koje ljudsko oko nikada prije nije vidjelo. Njegov jedinstveni pripovjedački stil - spoj znanstvenog autoriteta, smirenosti i dječjeg čuđenja - učinio je složene prirodne procese razumljivima i emotivno bliskima stotinama milijuna gledatelja diljem svijeta. On ne docira, on dijeli svoju strast, pretvarajući svaki dokumentarac u uzbudljivu priču o opstanku, borbi i ljepoti.

Kako su godine prolazile, ton njegova rada postajao je sve hitniji. Od pukog slavljenja čuda prirode, Attenborough je postao jedan od najglasnijih i najutjecajnijih svjetskih zagovornika zaštite okoliša. Prijelomna točka bio je serijal "Plavi planet II" iz 2017. godine, čije su scene albatrosa koji svoje mladunce hrane plastikom šokirale svijet i pokrenule globalni pokret protiv jednokratne plastike. Njegovi kasniji projekti i govori na UN-ovim konferencijama o klimi postali su snažna upozorenja o razornim posljedicama ljudskog djelovanja. "Upravo se sada suočavamo s katastrofom globalnih razmjera koju je uzrokovao čovjek, našom najvećom prijetnjom u tisućama godina: klimatskim promjenama", rekao je, koristeći svoj golemi kredibilitet kako bi apelirao na svjetske vođe.

Foto: John Stillwell/PRESS ASSOCIATION

Čak i s navršenim stoljećem, Sir David ne pokazuje znakove usporavanja. Njegovi nedavni projekti, poput intimnog dokumentarca "Divljina Londona" o prirodi u gradu u kojem živi, ili najnovije serije "Tajni vrt" ("Secret Garden"), pokazuju da je njegova znatiželja neiscrpna. Tijekom svoje duge karijere posjetio je i Hrvatsku, snimajući za serijal "Zeleni planet" ljepote Plitvičkih jezera. Njegov rad nastavlja se s istom strašću kao i prvog dana, vođen uvjerenjem da još ima nade. Kako je poručio mlađim generacijama na klimatskom summitu: "U svom životu svjedočio sam strašnom propadanju. U vašem biste mogli, i trebali, svjedočiti čudesnom oporavku." To je nasljeđe Davida Attenborougha: ne samo život posvećen prirodi, već i poziv svima nama da postanemo njezini čuvari.