Zagrebački muzej seli se na novu lokaciju, u pomoć pozvani i građani. Rok za selidbu je 48 sati

Zagrebački Muzej novog vala, raj za sve zaljubljenike u glazbu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, 2022. otvoren je na adresi Vlaška 67, a u subotu, 21. ožujka na društvenim mrežama muzeja objavljena je vijest o preseljenju.

Naime, Muzej novog vala će, spletom novonastalih okolnosti, privremeno morati zatvoriti svoja vrata, no u skorije vrijeme bit će otvoren na drugoj, novoj lokaciji te će, kako navode iz muzeja, biti još stariji i bolji.

Pomalo šokantni dio ove vijesti jest da Muzej novog vala iz svog prostora u Vlaškoj mora iseliti u samo 48 sati, a na svojim društvenim mrežama obratili su se svojim posjetiteljima te ih pozvali da pomognu pri preseljenju.

"Dragi prijatelji muzeja,



Zahvaljujemo vam na vašim posjetama, podršci i suradnji u protekle četiri intenzivne godine rada i suradnje.



Spletom novonastalih okolnosti, vaš omiljeni muzej privremeno zatvara vrata – do preseljenja na novu lokaciju!!!", napisali su iz Muzeja novog vala.