privremeno zatvaranje

Zagrebački muzej seli se na novu lokaciju, u pomoć pozvani i građani. Rok za selidbu je 48 sati

Zagreb: Davorin Bogović u Muzeju Novog vala
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Tea Radović
22.03.2026.
u 13:39

Muzej novog vala će, spletom novonastalih okolnosti, privremeno morati zatvoriti svoja vrata, no u skorije vrijeme bit će otvoren na drugoj, novoj lokaciji te će, kako navode iz muzeja, biti još stariji i bolji

Zagrebački Muzej novog vala, raj za sve zaljubljenike u glazbu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća, 2022. otvoren je na adresi Vlaška 67, a u subotu, 21. ožujka na društvenim mrežama muzeja objavljena je vijest o preseljenju.

Naime, Muzej novog vala će, spletom novonastalih okolnosti, privremeno morati zatvoriti svoja vrata, no u skorije vrijeme bit će otvoren na drugoj, novoj lokaciji te će, kako navode iz muzeja, biti još stariji i bolji. 

Pomalo šokantni dio ove vijesti jest da Muzej novog vala iz svog prostora u Vlaškoj mora iseliti u samo 48 sati, a na svojim društvenim mrežama obratili su se svojim posjetiteljima te ih pozvali da pomognu pri preseljenju. 

"Dragi prijatelji muzeja,

Zahvaljujemo vam na vašim posjetama, podršci i suradnji u protekle četiri intenzivne godine rada i suradnje.

Spletom novonastalih okolnosti, vaš omiljeni muzej privremeno zatvara vrata – do preseljenja na novu lokaciju!!!", napisali su iz Muzeja novog vala. 

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Višeslojan projekt

Pothodnik na Kvatriću postaje podmorje! Doživite puls Lastova i ušetajte u dolinu meduza

Po prvi putpothodnik dobiva funkciju privremenog izložbenog prostora u sklopu projekta Učiniti nevidljivo vidljivim, čime se kultura i umjetnost približavaju javnosti i slučajnim prolaznicima, a osim izložbe od 23. do 27. ožujka održat će se i konferenciju za stručnu i širu javnost, debata učenika X. gimnazije Ivan Supek (Urania), i kreativna radionica (Centar za kulturu i informacije Maksimir

Zagreb: Otvorenje izložbe 'Putovima Stipe Sikirice'
Stipe Sikirica

Krleža mu je rekao da je mladi Michelangelo, a na pragu 93. godine legendarni sinjski kipar izlaže u Zagrebu

U njegovom umjetničkom opusu posebno mjesto zauzima javna skulptura. Istraživačko-izložbenim projektom 'Putovima Stipe Sikirice' u Galeriji Vladimir Bužančić, u suradnji s fotografom Milanom Šabićem, terenski je dokumentirano stanje 54 njegova spomenika na 29 lokacija – 23 u Hrvatskoj i šest u Bosni i Hercegovini. Ukupno Sikirica potpisuje autorstvo više od 70 javnih plastika, međutim, dio ih je stradao, uništen je ili dislociran, a dva su brončana odljeva čak i ukradena

Nika Rukavina
"Knjiga nevidljivih utjecaja" nike rukavine

Razbijanje tanjura kao oslobođenje: Riječka umjetnica sprema izložbu i performans o obrascima koji oblikuju žensko iskustvo

Na izložbi u Filodrammatici predstavit će se video dokumentacija prethodnih izvedbi performansa "Šta si toliko emotivna", posjetitelji će moći listati "Knjigu nevidljivih utjecaja" i u nju dodavati vlastite rečenice. Dio prikupljenih rečenica bit će ispisan na zidovima galerije, a tijekom otvorenja posjetitelji će u prostoru galerije moći ispisati vlastite rečenice na tanjur i potom ga razbiti

Učitaj još

