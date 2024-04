Zagreb je dobio svoje glazbeno proljeće, a prvo izdanje bit će posvećeno orguljama

Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog i Zagrebačka filharmonija pokrenule su novi glazbeni festival u kojem ćemo od sada moći uživati svakog proljeća. Riječ je o Zagrebačkom glazbenom proljeću koje će svoje prvo izdanje, posvećeno orguljama, doživjeti od danas, 25. do nedjelje 28. travnja te će tijekom ova četiri dana, Zagrebom, od Muzičke akademije do Lisinskog, od jutra do večeri, odjekivati zvuci te kraljice instrumenata.

– Zagrebačko glazbeno proljeće nastalo je kao prirodna kontinuacija Festivala Dore Pejačević koji smo organizirali prošle godine. Ovakva vrsta proljetnog festivala posvećenog klasičnoj glazbi, kakvi se održavaju u mnogim gradovima, do sada nije postojala u Zagrebu i zbog toga sam još više ponosan što sam inicirao ovako važan događaj. Ideja je ovog festivala, kao i svakog idućeg, predstaviti određenu glazbenu temu u hrvatskom kontekstu – objašnjava nam Dawid Runtz, šef dirigent Zagrebačke filharmonije i jedan od idejnih začetnika ovog festivala.

Orgulje su kao fokus prvog izdanja Zagrebačkog glazbenog proljeća odabrali, govori nam, dijelom upravo i zbog toga što se Lisinski može podičiti drugim najvećim takvim instrumentom u Hrvatskoj.

– Kada razmišljate o Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, morate razmišljati i o orguljama, tom najvećem instrumentu koji je iznimno važna vizualna i auditivna komponenta te dvorane. Prošle godine proslavili smo njezinu pedesetu obljetnicu izgradnje te smo ravnateljica Lisinskog Nina Čalopek, ravnatelj Zagrebačke filharmonije Filip Fak i ja zajednički odlučili prvo izdanje ovog festivala posvetiti baš orguljama. Orguljaška literatura je vrlo bogata i neka remek-djela su naširoko poznata. Johana Sebastiana Bacha nikome ne treba posebno predstavljati! No htio sam stvoriti mozaik skladatelja, pritom posebno obraćajući pozornost na hrvatske kompozitore. Zato ću, među ostalim, u nedjelju ravnati Zagrebačkom filharmonijom u izvedbi Koncerta za orgulje i orkestar Stjepana Šuleka. Iznimno sam sretan i što je Vincent Dubois, orguljaš katedrale Notre Dame u Parizu, prihvatio naš poziv i posebno za ovaj festival pripremio upravo to izazovno Šulekovo djelo. Zanimljivo je napomenuti i da je upravo to bila i prva skladba koja je ikada skladana i izvedena na orguljama Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog – kazao nam je Runtz.

Prekrasne orgulje nalaze se i u Muzičkoj akademiji u Zagrebu, dodaje, stoga će već prvog dana festivala, od 11 sati, na Muzičkoj akademiji studenti, pod mentorstvom profesorice Ljerke Očić, održati predstavljanje orgulja graditeljske tvrtke Rieger u koncertnoj dvorani Blagoja Berse, dok će u dvorani Václava Humla publici predstaviti orgulje graditelja Wolfganga Eisenbartha te replike baroknog pozitiva i srednjovjekovnog portativa, ranih oblika orgulja, Umjetničke radionice Heferer. Iste večeri, također u Bersi, očekuje nas i svečani koncert otvaranja Zagrebačkog glazbenog proljeća, u izvedbi Vokalnog i Baroknog ansambla Muzičke akademije pod umjetničkim vodstvom Laure Vadjon i maestra Tomislava Fačinija.

U petak je pak s početkom u 17 sati u Velikoj dvorani Lisinskog na rasporedu jedan vrlo zanimljiv program – orguljaški maraton. Maratonska svirka započet će praizvedbom “Triptiha za orgulje” hrvatskog suvremenog skladatelja i orguljaša Ante Knešaureka koji će svoje skladbe sam i izvesti, a nakon čega će nam najraznolikije sviračke pristupe i sve mogućnosti orgulja pokazati i Alen Kopunović Legetin, Tea Kulaš, Mirta Kudrna, Katarina Lamotte, Pavao Mašić, Ljerka Očić, Elizabeta Zalović. A poslije maratona nemojte daleko odlutati jer će, ponovno u Velikoj dvorani u 21 sat, uslijediti jedno sasvim jedinstveno iskustvo – projekcija nijemoga filma “Nosferatsu” redatelja Friedricha Wilhelma Murnaua iz 1922. godine, koju će pratiti improvizacije francuskoga orguljaša Baptiste-Floriana Marle-Ouvrarda. Naime, početkom 20. stoljeća praćenje projekcija nijemih filmova improvizacijama, i to baš na orguljama, bilo je uobičajena praksa, a ovih dana ponovno oživljava.

– U subotu ujutro, u Maloj dvorani Lisinskog, održat ćemo interaktivnu radionicu i predstavljanje orgulja za djecu i mlade na primjeru Karnevala životinja Cammilea Saint-Saënsa, a navečer će Zagrebački solisti održati koncert na kojem će publika imati privilegij čuti premijeru kompozicije “Das Knospen” za gudače i orgulje Krešimira Klarića, mladog i iznimno talentiranog orguljaša i skladatelja. Posljednjeg dana festivala, u nedjelju, posjetit će nas Tomislav Heferer, graditelj i restaurator orgulja i glasovira iz Umjetničke radionice Heferer, kojem je povjerena restauracija orgulja u Lisinskom te upoznati zainteresirane posjetitelje s tim vrhunskim Walckerovim instrumentom – dodao je Dawid Runtz.

Mladom poljskom dirigentu, koji je upravo ponovno izabran za još jedan trogodišnji mandat na čelu Zagrebačke filharmonije, ovo je još jedan u nizu sjajnih pothvata koje je u protekle tri godine uspio ostvariti s tim orkestrom na području klasične glazbe u Hrvatskoj. Prošle smo godine tako upravo zahvaljujući njemu imali priliku i nanovo upoznati hrvatsku skladateljicu Doru Pejačević.

– Glazba Dore Pejačević u sebi nosi nešto jako iskreno. Impresioniran sam njezinim djelima, jer je u mnogim glazbenim aspektima bila gotovo pa amater, a uspjela je stvoriti tako očaravajuću simfoniju i prekrasne melodije koje ostaju s vama. Odlučio sam i da ćemo njenu simfoniju snimiti za etiketu NAXOS, što će se zbiti kasnije ove godine, u lipnju. A iako smo, kao što ste primijetili, u posljednje tri godine puno postigli, pred nama je još puno posla. Ovdje imam odlične uvjete i prilike za rad s nekim od najboljih glazbenika u zemlji. Osim toga, volim Zagreb, puno je tiši od Varšave! No trenutačno moj je najveći cilj pridobiti širu publiku. Mislim da smo i u tome na dobrom putu. Kada planiramo novu sezonu u Zagrebačkoj filharmoniji, veliku pažnju pridajemo mladim i novim publikama, a u idućoj sezoni planiramo i niz edukativnih koncerata za one koji još nisu imali priliku iskusiti našu glazbu – otkrio nam je Runtz.