Zagreb je dobio ocean čije dubine kriju mitsku neman iz dubina

Te nedjeljne večeri moj grad nije dobio luku. Dobio je ocean, morsko prostranstvo kojim caruju golemi valovi, čije dubine kriju monstruozna čudovišta, čijim se izazovima mogu oduprijeti samo najhrabriji ljudi. Ili su to možda oni najluđi?

Spektakularnom izvedbom predstave “Moby Dick” ispred zgrade HNK Zagreb počelo je devetnaesto izdanje Festivala svjetskog kazališta ostavljajući doslovno bez daha mnogobrojnu publiku koja se okupila. Te smo večeri vidjeli kazalište koje na jedinstven način sažima ideju, kreativnost i veličanstvenu izvedbu, ono kazalište koje je u stanju premostiti stoljeća postojanja izvedbenih umjetnosti jer ulični spektakl ovdje je prerastao u jedinstveno djelo koje se dugo pamti.

Talijanska kazališna skupina Teatro dei Venti iz Modene postoji od 2005. godine, a “Moby Dick” je njihov projekt iz 2019. godine za koji su već dobili pregršt nagrada. Autor koncepta i redatelj Stefano Tè krenuo je od naoko jednostavne ideje: veličanstveni roman Hermana Melvillea “prevesti” u čiste emocije.

Tu je svoju ideju proveo u djelo zaista nadahnutim potezom: dvadeset izvođača ove predstave pred očima gledatelja gradi brod kapetana Ahaba te njime kreće u opsesivnu potragu za morskim čudovištem, bijelim kitom koji je Ahabu odgrizao lijevu potkoljenicu. Kroz tu gradnju svi detalji priče redaju se pred očima zapanjenih gledatelja: od mornara Ishmaela koji ih vodi kroz morsku potjeru za kitom, preko borbe s okrutnim morem i odnosa među članovima posade, koji postaju sve napetiji, pa i nasilniji kako plovidba odmiče, sve do praznih bačvi koje čekaju da ih posada napuni kitovom masti. Kroz scene koje se redaju brzim i za izvođače izuzetno zahtjevnim ritmom, epski američki roman (iz davne 1891. godine) oživljava kao današnja, zapravo svevremenska borba čovjeka i prirode, borba dobra i zla, ali i kao borba jednog čovjeka sa svojim demonima.

Ekipa koja izvodi predstavu, njih svih dvadeset su: glumci, ali i vrhunski plesači, ujedno i akrobati, tehničari i graditelji. Sve što rade nevjerojatno je precizno, ali izvedeno u jedinstvenom frenetičnom ritmu uz sjajnu glazbu. Negdje u slojevima te glazbe kriju se ritmovi folklora Sardinije, a i ta je glazba stvorena da bude glazba kapetana Ahaba, ali i glazba današnjice.

Takvom izvedbom “Moby Dicka” Teatro dei Venti na kreativan način dekonstruira poznati roman, koji je za brojne čitatelje zapravo bio štivo kroz koje se nisu uspjeli do kraja probiti. Pri tome zahvaćaju sve slojeve poznate priče: od same potrage za kitom do filozofskih promišljanja koje je Melville ugradio u roman.

Iz te dekonstrukcije rađa se i umjetničko istraživanje o tome kako ta ista priča danas funkcionira u posve urbanoj situaciji, na trgovima današnjih gradova. Magijom teatra funkcionira savršeno, pričajući iznova ep o nadi, posvećenosti i hrabrosti koje uzmiču pred opsesijom. Na kraju nad brodom izrasta sam Moby Dick, ljudi pod njim manji su od stvarnosti, nestao je zagrebački asfalt. Ta je večeri i Mjesec nad Westinom bio negdje nad srcem oceana. Uspješno je time “porinut u more” još jedan Festival svjetskog kazališta. Ne propustite stoga ono što slijedi: 25. rujna na scenu zagrebačkog HNK stiže “Obitelj” Mila Raua belgijskog Nacionalnog teatra iz Genta, a 27., 28. i 29. rujna ruska kazališna senzacija “Tri sestre” teatra Red Torch iz Novosibirska u režiji Timofeja Kuljabina, koja će se izvoditi na znakovnom jeziku. U listopadu prvi put u Hrvatskoj gostuje pisac, redatelj i izvođač Mohamed El Khatib s predstavom “C’est la vie”.