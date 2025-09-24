Večernji list vas vodi na koncert Erosa Ramazzottija!

Jedan od najpoznatijih talijanskih glazbenika, Eros Ramazzotti, najavio je svoje novo glazbeno putovanje “UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR”, koje kreće 14. veljače 2026. iz pariške Accor Arene. Na ovoj spektakularnoj turneji, koja će obuhvatiti čak 30 zemalja svijeta, jedna od nezaobilaznih postaja bit će i Zagreb. Eros stiže u Arenu Zagreb 28. travnja 2026. Turneja simbolično nosi naziv “UNA STORIA IMPORTANTE” jer govori o dubokoj vezi između izvođača i njegove publike, priči koja traje desetljećima i u kojoj je ovaj svjetski glazbeni fenomen prodao više od 80 milijuna ploča te ostvario 9,3 milijarde streamova.

Večernji list vam poklanja dvije ulaznice za koncert u Areni Zagreb! Sudjelujte u nagradnom natječaju odgovorom na pitanje „Zašto baš vi zaslužujete ići na koncert Erosa Ramazzottija?“ i možda baš vi doživite uživo nezaboravnu glazbenu večer s Erosom Ramazzottijem. Natječaj traje do 25.rujna u 12 sati.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim, a više informacija o turneji pronađite na www.ramazzotti.com i www.friendsandpartners.it.