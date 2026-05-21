Šesta sezona Teatra uz more

Održali su 330 predstava i dobili podršku Grada Splita, ali Ministarstvo kulture i medija još ih nije 'skužilo'

Zvonimir Barišin/Pixsell
Autor
Maja Pejković Kaćanski
21.05.2026.
u 12:05

Službeni festivalski program započinje 16. lipnja premijerom komedije "Solo u dvoje" u režiji Borka Perića, a  protagonisti su Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.. Poseban naglasak organizatori stavljaju na glazbenu večer koja će se pod nazivom  "S rukom za ruku s ... Meri" održati 30. lipnja. Iznimno emotivna biti će glazbeno-poetska večer "Arsenov feral" posvećena velikom Arsenu Dediću kojaje 28. srpnja na njegov rođendan

Na čarobnoj lokaciji na kojoj se susreću Marjan i more, ljetnoj pozornici u Lori predstavljena je šesta sezona  festivala "Teatar uz more" koji je proteklih pet godina ugostio impozantan broj gledatelja, čak 120 tisuća na 330 predstava.

 - Nastavljamo širiti mrežu ljetnih pozornica nakon što smo lani otvorili nove lokacije u Šibeniku i Rogoznici. Ponosni smo na suradnju sa HNK u Šibeniku koja je iz dječjih predstava izrasla u ozbiljno partnersko povezivanje kroz zajednička gostovanja i projekte diljem Hrvatske. U sklopu te suradnje održavaju se i Dani HNK Šibenik u Hvaru. I Grad Split nas je ove godine prepoznao, no Ministarstvo kulture i medija nije nas još skužilo, kazao je Tadija Kolovrat producent.

Službeni festivalski program započinje 16. lipnja premijerom komedije "Solo u dvoje" u režiji Borka Perića, a  protagonisti su Uršula Najev, Petra Kraljev i Filip Detelić.. Poseban naglasak organizatori stavljaju na glazbenu večer koja će se pod nazivom  "S rukom za ruku s ... Meri" održati 30. lipnja. 

Iznimno emotivna biti će glazbeno-poetska večer "Arsenov feral" posvećena velikom Arsenu Dediću, jednom od najznačajnijih autora regionalne glazbene i književne scene. "Arsenov feral" najavljen je za 28. srpnja, na rođendan glazbene legende kao hommage njegovom umjetničkom nasljeđu koje i danas snažno živi u svim generacijama.

Tijekom ovogodišnjeg festivala "Teatar uz more" koji je prerastao u jedan od najprepoznatljivijih ljetnih kazališnih projekata i kojeg Splićani, a poglavito Splićanke naprosto obožavaju, bit će izveden niz kazališnih hit naslova kao što je "Kako ubiti suprugu ili supruga bez suvišnih zašto", "Direkt u glavu", domaća verzija kultnog filma Mamurluk, "Provod i Ja, glumica", a planirana je i dalmatinska premijera komedije "Skliske vježbe" Đurđe i Franka.

Neuobičnu presicu, zapravo zgodno promišljenu "predstavu" u kojoj su glavne akterice bile glumice Petra Kraljev i Ursula Najev obogatio je zanimljivim nastupom violončelist Martin Kutnar, a zahvalnice za poseban doprinos festivalu dobile su splitske  novinarke Mariola Milardović Perić, Miranda Hrabar i Jasenka Leskur. 

Još iz kategorije

Razgovor uoči Frljićeve premijere

'Vještica je danas svatko tko diže glas protiv onog što se smatra 'tradicijom', a na djelu je kolektivna histerija u društvu'

Uoči premijere predstave "Vještice iz Salema" 22. svibnja u ZKM-u u režiji Olivera Frljića, održana je tribina Čitanje kazališta na kojoj su sudjelovale Lada Čale Feldman, Arijana Lekić Fridrih i Rada Borić. Odgovarale su na pitanja 'gdje danas prepoznajemo javno režanje, discipliniranje tijela i mišljenja, konstrukciju „Drugoga“, institucionalnu silu, nadzor intime i dogmu koja se prerušava u moral?' i 'tko su današnje „vještice“ - i tko ih progoni?'

